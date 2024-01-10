聽新聞
test
0:00 / 0:00
99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網瞪大眼：又長知識了
車禍發生時，大部分的民眾第一時間都會感到很驚慌，除了打電話報警、聯絡保險公司外，面臨車子的損害賠償時更是毫無頭緒。
時常在網路上分享法律知識的巴毛律師（陳宇安）就指出，如果車子被撞了變成事故車，日後擔心變賣後的價格會比市場上的二手車行情差，這中間損失的價格其實是可以向肇事車主求償的。
巴毛律師在社群分享「99%的人不知道車禍可以求償這項目」，她表示，有一項車禍索賠項目非常冷門，很多人也不曉得可以用來向這筆價錢。被撞到的事故車到了二手車市場上，價錢可能會差很多，但車主在車禍發生當下就可以把車子送去鑒定，比如說汽車公會就有在做鑒定。
她說，如果鑒定車子受到的撞擊，賣二手本來可以賣80萬，但是因為被撞過結果只能賣60萬，中間這個20萬的差額就可以去跟撞你的人求償，「所以其實沒有很衰啦，還是可以要的回來。」
不少網友看完也紛紛留言說「筆記」、「又長知識了」、「居然可以！我還以為是奧客的說詞」。
還有人分享自身例子表示，確定可以賠償，「年前被追撞，零肇責，原先對方保險不願意給付車損，經送鑑定後，兩造同意和解，約支付鑑定的八折金額，所以如果是兩年內的車都建議要求償此項。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言