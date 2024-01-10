快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網瞪大眼：又長知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
很多民眾遇到車禍事件常會不知所措。 示意圖／ingimage
很多民眾遇到車禍事件常會不知所措。 示意圖／ingimage

車禍發生時，大部分的民眾第一時間都會感到很驚慌，除了打電話報警、聯絡保險公司外，面臨車子的損害賠償時更是毫無頭緒。

時常在網路上分享法律知識的巴毛律師（陳宇安）就指出，如果車子被撞了變成事故車，日後擔心變賣後的價格會比市場上的二手車行情差，這中間損失的價格其實是可以向肇事車主求償的。

巴毛律師在社群分享「99%的人不知道車禍可以求償這項目」，她表示，有一項車禍索賠項目非常冷門，很多人也不曉得可以用來向這筆價錢。被撞到的事故車到了二手車市場上，價錢可能會差很多，但車主在車禍發生當下就可以把車子送去鑒定，比如說汽車公會就有在做鑒定。

她說，如果鑒定車子受到的撞擊，賣二手本來可以賣80萬，但是因為被撞過結果只能賣60萬，中間這個20萬的差額就可以去跟撞你的人求償，「所以其實沒有很衰啦，還是可以要的回來。」

不少網友看完也紛紛留言說「筆記」、「又長知識了」、「居然可以！我還以為是奧客的說詞」。

還有人分享自身例子表示，確定可以賠償，「年前被追撞，零肇責，原先對方保險不願意給付車損，經送鑑定後，兩造同意和解，約支付鑑定的八折金額，所以如果是兩年內的車都建議要求償此項。」

延伸閱讀

婆婆要求衛生棉用完「電鍋烤一烤」還可以用 人妻傻眼：這樣正常嗎？

工人「月領10萬」贏過多數白領上班族？過來人曝辛酸甘苦談：一般人扛不住

可能死在這！東大生遇日航事故嚇到哭 臨座陌生人暖舉讓她撐住逃生

全家都怕媳婦！公婆連家都不敢待 忍痛「放生」：本想幫孩子省錢

相關新聞

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫差別運價

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運疫後減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報公...

真的發生空襲該怎麼辦 務必回想萬安演習4避難作為

國防部昨天下午發布國家級警報，簡訊寫「請民眾注意安全」，但該怎麼做？壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也質疑「希望民眾做什麼？」萬...

強烈大陸冷氣團報到 16縣市低溫特報兩大寒冷時段出爐

今天強烈大陸冷氣團南下，入夜後天氣轉冷，中央氣象署發布16縣市低溫特報，其中在今晚至明晨、周四晚至周五晨兩個時間點，台南...

以前都老人在穿？New Balance翻紅5大原因曝光 年輕人都有一雙「327」

外出挑選一雙合腳舒適、耐看百搭的鞋子，才能陪你上山下海、逛街久站不會腳痠，還能根據當天穿著進行搭配！近日有消費者發現路上大多數年輕人都在穿「1品牌運動鞋」，許多網友也贊同並歸納出該品牌成功行銷的重要原因，掀起眾人熱烈討論。

臺中購物節聲量連三年蟬聯全國第一 為什麼臺中這麼好買？

全台灣8個縣市每年都會舉辦購物節，分別是臺中市、臺南市、花蓮縣、彰化縣、桃園市、嘉義市、嘉義縣及臺北市，各縣市政府不僅攜手許多店家祭出多樣優惠、舉辦特色活動，還有各式好禮抽不完！

有12條命你會怎麼過？2024最頂韓劇《死期將至》探討死亡 網推：2024第一部神劇

「貓有9條命，如果你有12條命，你會怎麼過？」死亡究竟是救贖還是懲罰？年末開播的奇幻懸疑驚悚影集《死期將至》迎來大結局，可說是近期話題度最高的韓劇之一，改編自韓國網漫《我死了又死》，找來徐仁國、朴素淡、崔始源、李到晛、高允貞等眾多大咖演員出演，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。