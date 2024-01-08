台鋼雄鷹準備好了！吉祥物「TAKAO」2彩蛋設定連結高雄 近一個月聲量衝破2萬5千筆

image source: tsg_hawks、台鋼雄鷹球團提供



文／劉又瑋

中華職棒新球隊台鋼雄鷹，即將在2024年球季正式參與中職一軍賽事，季前話題不斷的他們，讓網友直呼頗有取代富邦悍將，成為今年「休賽季霸主」的地位。繼元旦當天公布球隊年度新口號「I'm鷹」之後，昨（4）日球團再公開球隊吉祥物樣貌，日系畫風的雄鷹名叫｢TAKAO｣，球衣背號「07」，都與高雄產生連結，加強球隊在地屬性，再次掀起網友討論聲量。

雄鷹吉祥物採日系畫風 兩元素加深高雄在地連結

台鋼雄鷹球團表示，｢TAKAO｣臉部造型採日系畫風繪製，炯炯有神的綠色大眼睛加上雙頰蓬鬆的羽毛，不只散發陽光氣質又可愛到讓人忍不住多看兩眼。帶鉤的鷹喙以及背後豎起的尾羽，展現雄壯勇武霸氣，吉祥物整體與台鋼雄鷹年輕有活力、希望帶給球迷的快樂氣氛相互呼應。

｢TAKAO｣命名靈感來自高雄舊地名「打狗」，球衣背號｢07｣與高雄電話區碼相同，透過這兩個設定加深球隊在地屬性。根據球團發布的角色形象，樂觀有正義感的｢TAKAO｣喜歡追求儀式感，是大家心目中的孩子王。球迷對台鋼雄鷹吉祥物也給出好評，「有用心，各種細節，我是高雄人會覺得很有感」、「從名字到整體都有思考，不錯欸」、「台鋼不錯欸，感覺每一步棋都很符合球迷期待」。

▲台鋼雄鷹吉祥物｢TAKAO｣漫畫造型。

image source：台鋼雄鷹球團提供

台鋼雄鷹近一月聲量多高峰 話題不間斷備戰新球季

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「台鋼雄鷹」近一月聲量共25,543筆，聲量高峰一波接一波，顯見球隊積極備戰今年球季，持續創造討論話題。4日公布球隊吉祥物與正式簽下前樂天桃猿左投賴鴻誠，也在單日累積1,527筆聲量，延續球隊近期話題。

▲「台鋼雄鷹」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

回顧台鋼雄鷹近一個月單日聲量前3名分別如下：

單日聲量第3高峰｜2023年12月27日，聲量2,803筆

台鋼雄鷹將日前在球員擴編選秀中，從富邦悍將選進的投手郭俊麟拿來與統一獅隊交易，換來左投手江承諺，補強球隊缺乏的先發左投戰力，因為組隊策略靈活，引發球迷不少討論。

▲台鋼雄鷹與統一獅進行球員交易，讓郭俊麟(左)與江承諺(右)互換球隊。

image source: tsg_hawks

單日聲量第2高峰｜2023年12月19日，聲量3,133筆

台鋼雄鷹啦啦隊女神韓國「最強外援」安芝儇，代表球隊抽出今年球員選秀順位籤，幸運抽中第二順位，讓球迷直誇她真的是球隊「勝利女神」。



▲台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇(中)抽完籤後，開心與總教練洪一中(左)和領隊劉東洋(右)合影。

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單日聲量第1高峰｜2023年12月13日，聲量3,821筆

台鋼雄鷹舉行「大王」王柏融加盟記者會，正式宣布這位前旅日球星成為「台鋼大王」，活動中沿用招牌應援曲《夢花火》，更邀請王柏融前所屬球團日本火腿兩位重量級代表岩本賢一、栗山英樹獻上祝福，讓球迷直呼「台鋼很有心」。

▲王柏融(中)加盟台鋼雄鷹記者會上，與球隊董事長王炯棻(左)和領隊劉東洋(右)合影。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月06日至2024年01月04日。