「台北大安伊普索酒店」Q2開幕！Happy Hour無限暢飲

以不動產投資為本業的子樂投資，繼新竹伊普索凱悅尚選酒店(EPISODE Hsinchu, a JdV by Hyatt)成功案例後，決定正式成立「子樂酒店有限公司」，成為子樂投資第二大事業主體，期能以長租或購買的方式，以自創品牌伊普索酒店(EPISODE Hotel)持續發展飯店事業版圖。

子樂酒店集團宣布，正式與日勝生集團旗下的日耀開發於台北市復興南路址簽訂10年租期，此地距捷運忠孝復興站步行約3分鐘，預將延續伊普索酒店品牌精神「Less But Better」，細膩觀察現代旅人需求，提供奢華有感的新體驗，打造「台北大安伊普索酒店(EPISODE Daan Taipei)」。將有135間客房，預計於2024年第二季開幕。

子樂酒店集團表示，一樓餐飲空間約近100坪、挑高，且具有獨立的雙入口，一側臨熱鬧的復興南路，另一側為東區隱密後巷。伊普索管理團隊指出，「此餐飲空間為東區精華地段極為稀有物件，目前正積極與餐飲品牌洽談中，期待能與酒店碰撞出新的火花」。

伊普索酒店(EPISODE)最具話題的是打造全新共享空間概念SOCIAL，且全日免費零食及飲品，還有每天一小時的Happy Hour、提供紅白酒及烈酒暢飲。全台第一間伊普索酒店於2022年11月在新竹開幕，並與凱悅酒店集團旗下一間聯屬公司簽約，正式成為台灣首間凱悅尚選品牌酒店–新竹伊普索凱悅尚選酒店(EPISODE Hsinchu, a JdV by Hyatt)。

子樂投資為管理約12億美元房地產資產的私募投資公司，經手案件包括2023年落成的國際及複合式地標建築The Sky Taipei、新竹市公道五路萊恩廣場(已於 2021年出售與新光人壽)、日本表參道精品旗艦店等。