將大自然餽贈化成年節祝福——烈酒專家眼中的稀世珍釀 「台酒龍年限定玉山高粱」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

裹上厚大衣迎接歲末，一年之終，人們相聚，把酒言歡地談今年又盼來年，愈是寒冷的時節，愈是令人不自覺往「暖」字靠攏，7-ELEVEN超商(ibon機台)01/15-01/21開放預購玉山特曲(2024舞龍戲春)。 圖／項璿 提供

聚會溫暖，火鍋溫暖，小酌亦溫暖，歲末年終之際，烈酒專家鄢繼強（小亨利老師），特別分享台灣菸酒公司（以下簡稱台酒）專為龍年特別推出的「嘉義酒廠玉山高粱酒」如何享受品飲、如何巧妙搭餐，年節將近，有送禮需求的人又能如何從中挑選，送入收禮者的心坎裡？

品味高粱酒，眼鼻口耳都要參與

「其實喝酒很簡單，要相信自己的鼻子、耳朵、嘴巴、眼睛和身體，這就叫五感品酒。」小亨利老師執起手邊那只龍年限定版的舞龍造型玉山特曲高粱酒，一面悠悠地說道，許多人聽聞高粱酒直覺想到「辣」的風味，但其實滋味因人而異，嚐過的人以豐富詞彙巧妙形容風味，聽的人盡力理解並想像，最後大抵感受到差不多的風味。小亨利老師認為更重要的是建立自己品酒的風味資料庫，品飲的時候認真地以眼觀、以鼻嗅、以口嚐，連耳朵都要悉心參與其中，「注意觀察這些香味形容詞，都是日常生活當中各式各樣的形容詞，所以第一件要做的事是累積存在於生活當中的味道。」累積了更貼近自己生活的風味描述詞彙，下回品酒，便別有風味。

龍年限定款「玉山台灣原窖六年陳高-龍騰福躍」0.5公升(52%)(贈酒杯1對)傳達灑脫的自然生活，重新展現「台灣原窖1950」歷史情懷。 圖／項璿 提供

「應該要在自己的生活裡，把味道找出來。」

俗話說「開壇香百里，洗甕醉千家。」高粱酒的香氣濃郁雄渾，對於初嚐高粱酒的人，小亨利老師也分享了兩個能更好地感受高粱酒香氣的品飲技巧：技巧一：喝溫高粱。隔水加熱高粱酒，讓酒的香氣釋放出來，一層一層地展現其風味。技巧二：使用葡萄酒杯。若以一般縮口杯品嚐高粱酒，香氣如同困獸被鎖在杯裡，小亨利老師建議寬口開放的杯器，能讓高粱酒的香氣有空間堆疊並層層釋放。

台酒玉山高粱龍年限定款-玉山台灣原窖六年陳高(龍騰福躍)、玉山特曲高粱酒(2024舞龍戲春)、玉山頂級陳高(2024龍年節慶版)及一一二年國慶紀念酒(山之煙)，邀請品味藏家一起品高粱，賀新年，7-ELEVEN超商(ibon機台)01/15-01/21開放預購玉山特曲(2024舞龍戲春)。 圖／項璿 提供

掌握了基本的高粱酒品飲心法後，馬上就有實戰機會！台酒所推出令藏家愛不釋手的珍稀一一二年國慶紀念酒，無疑是為美好的 2023 年留下珍貴紀念；而為龍年特別推出的一系列的「龍年限定高粱酒」，包括玉山特曲高粱酒(2024舞龍戲春)、玉山台灣原窖六年陳高(龍騰福躍)、玉山頂級陳高禮盒(2024龍年節慶版)，又為來年揭開吉祥序幕，邀請品味藏家一起品高粱，慶賀一個新的好年。

佳節歡聚首選——烈酒專家的「高粱搭餐 tips」

農曆新年小亨利老師特別分享今年不同款的玉山高粱酒，可以搭配不同的餐食，襯托食物與酒的氛香。 圖／項璿 提供

高粱酒素為烈酒，卻能與日常三餐做搭配，尤其農曆新年將至，豐盛圍爐佳餚佐上一罐溫潤解膩高粱，實為佳節一大享受。小亨利老師特別針對今年的玉山高粱酒提供搭餐建議：1.玉山台灣原窖六年陳高(龍騰福躍)：這款高粱酒為帶有莓果香氣的木質調，香氣芬芳清雅、口感甘醇細緻，與具肉桂、香料香氣的料理十分搭，像是「薑母鴨」、「藥膳」等運用到木科中藥材藥包的都很適合。另外，六年陳高也很適合搭配「茶」料理，包括茶甜點也能襯托其甜香。2.玉山頂級陳高禮盒(2024龍年節慶版)：這是一款經 5 年以上甕藏熟陳，香氣濃香，雅而不淡，入口後能感受到鳳梨、蘋果、水蜜桃香氣流竄鼻息，而果味後的餘韻溫暖回甘，香氣變化十分豐富，卻不易干擾其他風味，能帶出食物本身的味道。因此適合搭配本身味道濃郁的料理，例如吃酸菜白肉鍋時佐上一隻頂級陳高、口感及香氣都能被往上拉提，讓味道變得更加和諧， 因為這也是一款適合過年圍爐搭配豐盛年夜菜的高粱酒。3.玉山高粱-山之煙(一一二年國慶紀念酒)：國慶酒帶有煙燻烏梅香，酒體醇厚，口感卻清新柔順。小亨利老師笑說臺灣有太多適合與之搭配的食物了，例如味道酸甜的桂圓乾、小梨子冰糖葫蘆、蒜苗炒臘肉、甕仔雞、客家鹹豬肉、原住民山烤豬肉、燒鴨、鴨賞、烤蕃薯⋯⋯，這些本身稍微火烤過，帶有煙燻香氣的料理都能與這款國慶酒相互襯托。

高粱酒的「好酒三字訣」——淨、勁、綿

西餐廳與熱炒店常供應的多為紅白酒、啤酒，對許多人來說，過去或許未曾有機會嚐過高粱酒，然而台酒的龍年高粱酒系列味道醇厚、甘香，烈中帶柔的酒體特性能更好地融入臺灣人的飲食生活中。看到這，或許你已不禁躍躍欲試想嚐口高粱酒，然而高粱酒究竟該怎麼品？初嚐者又能如何辨別好的高粱酒？

小亨利老師在品酩來自嘉義酒廠的玉山高粱酒後，提到高粱酒的淨、勁、綿。 圖／項璿 提供

小亨利老師娓娓道來嘉義酒廠的玉山高粱酒就具備了他心中的三個「好高粱關鍵」：1.淨：歷朝各代做高粱酒的廠家東南西北都有，但要把酒做到「乾淨」絕非易事，而判斷高粱酒乾淨與否有個小技巧，在喝完一杯高粱酒後，不要馬上續杯，讓空杯留一下，嗅聞杯底的香氣，若無雜味，代表這支酒很乾淨。2.勁：喝高粱酒，最怕聞起來香，入口卻像是什麼也沒喝一樣，沒有勁道、不夠雄渾濃郁。雄渾的味道與高粱酒中的「酸度」息息相關，高粱酒其實帶有微微的酸度，那份酸提供香氣口感，讓味道變立體的，是高粱酒很關鍵的味道之一。3.綿：嘉義酒廠的高粱酒有個特色，味道與口感厚實，然而經過喉嚨時卻化骨綿掌般與身體融為一體，整個人會像被高粱酒包覆，全身感到舒適。

台酒此次推出的嘉義酒廠高粱酒系列，不僅能與道地的臺式料理巧妙搭餐，也在在符合了好酒關鍵指標，喜氣吉祥的龍年限定瓶身，更讓這系列高粱酒款成為 2024 農曆新年送禮、自用的絕佳選擇，無論是與多年老友相聚、登門拜訪長輩，抑或是贈予伴侶雙親都十分合適。

蘊藏風土之美與老祖先智慧——高粱酒

台酒推出玉山台灣原窖六年陳高(龍騰福躍)、玉山特曲高粱酒(2024舞龍戲春)及玉山頂級陳高(2024龍年節慶版)，小亨利老師對一一二年國慶紀念酒(山之煙)印象特別深刻，7-ELEVEN超商(ibon機台)01/15-01/21開放預購玉山特曲(2024舞龍戲春)。 圖／項璿 提供

除了三款龍年限定玉山高粱酒，小亨利老師也對一一二年國慶紀念酒的印象特別深刻，「山之煙這支酒很難得，將來很可能不會再有。」國慶酒「玉山高粱 山之煙」的原料與製程和其他高粱酒沒有分別，然而味道卻獨樹一幟，擁有極具層次的煙燻香氣，小亨利老師特別去查證，當時這批高粱酒的出口國發生森林大火，推測鄰近的高粱田也沾染上大火濃煙，形成高粱酒難得一見的煙燻味道。小亨利老師也笑稱此酒極其珍貴，是百年難得一見，有幸買到山之煙這款高粱的人務必好好珍藏。

山之煙獨特的煙燻香氣就在在反映了原物料生長的風土要素何其關鍵，酒的風味展現了風土，因此高粱種植注重永續經營，好的環境才能造就風味優良的高粱酒。小亨利老師也順勢談到高粱酒的未來市場趨勢，許多酒類製程或多或少都受到橡木桶牽制，然而高粱酒釀製過程不受容器限制，儘管是以不鏽鋼槽儲存，也都能越陳越香，即便裝瓶後也還能有風味上的改變。因此小亨利老師認為高粱酒的市場極為寬廣，高粱酒蘊藏著老祖先的釀酒智慧，而已存在歷史上千年的高粱酒，也將會隨人類歷史推進，如甕中老酒，永存而飄香。

台酒全台酒廠及營業點販售中。(台灣菸酒客服專線:0800-231-422)

7-ELEVEN超商(ibon機台)01/15-01/21開放預購玉山特曲(2024舞龍戲春)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康