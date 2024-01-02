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台鐵公司成立 杜微：今年研議調整票價

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

由於台鐵局票價歷經廿八年凍漲，外界關心公司成立後，是否調整合理化票價，台鐵董事長杜微昨於公司揭牌典禮後受訪時說，目前無任何票價調整方案，公司成立之初確認做好安全及服務，今年度開始研議，並審視外界對公司經營的態度與建議，再擬定方案。至於台鐵產業工會發動春節依法休假連署，杜微表示，會盡早召開工時協商會議，了解員工需求。

行政院前院長蘇貞昌昨於典禮致詞時表示，台鐵內部爭執，把顧客往外推，以顧客作為談判籌碼，讓台灣人更不滿意，發生事故更是對不起，幸好罹難家屬挺身支持改革，他表示敬佩，似乎暗指工會的行動與扞格。

台鐵產工確實於公司化前以待遇不公等理由，發動連署，號召員工於春節依法休假，成為台鐵公司第一項考驗。

對於春節疏運恐受影響，杜微表示，早已擬定春節疏運計畫，同仁如有意見可提出，公司會盡早召開工時協商會議，了解其需求，歡迎有意見同仁參與，公司會有最善意、妥當處理。

杜微表示，去年下半年就開始因應員工優退、離等狀況，包括招考九百多位鐵路特考人員、進用近兩百位約雇營運人員；不過他不諱言，新進人員對軌道工作不熟悉，會加強教育訓練及考核，彌補落差。

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