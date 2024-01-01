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總統立委選舉13日投票 高公局公布國道四大易塞路段
總統及立委選舉1月13日登場，交通部高公局今天指出，預估國道將有四大易塞路段，包括國1南向新竹、彰化與北向台北路段及國3南向桃園與台中路段，壅塞時段為上午9時至下午3時；國5南向路段壅塞時段為上午9時至下午4時。
高公局表示，投票日交通需求以投票及旅遊南向旅次為主，估當天國道交通量為103百萬車公里，與一般周六相近。
高公局說，為維持國道主線服務水準，1月13日相關交通疏導措施，除了比照例假日，以機動開放路肩及匝道儀控措施交通疏導，並於投票前一日中午12時至投票當日晚間12時暫停施工。
高公局呼籲，如欲前往投票或出遊，儘量搭乘公共運輸；自行開車用路人提早出發，行前先檢查車輛狀況，妥善規畫行程，避免因突發狀況延誤投票。
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