診所助防治代謝症候群 2024年拚助25萬人遠離慢性病

糖尿病等慢性疾病和代謝症候群有密切關聯，衛福部在111年起推動代謝症候群防治計畫，實施1年半以來，協助近10萬名代謝症候群患者，並有8成能改善至少1項指標，甚至成功逆轉代謝症候群，期盼2024能將管理患者數提高至25萬人，不過醫師認為，只有管理是不夠的，還需要有專業衛教護理師及適時的藥物介入治療。

衛福部國健署慢性疾病防治組長吳建遠說，糖尿病、腦血管疾病、心臟病、高血壓等與代謝症候群密切有關，只要腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）偏低，其中有3項或3項以上超標，就屬於代謝症候群。

吳建遠表示，衛福部在111年起開始推動代謝症候群防治計畫，由國健署發展代謝症候群標準及防治策略，醫事服務機構找出代謝症候群患者、協助個案追蹤管理，相關個案追蹤管理相關費用則由健保支應，透過健保署、國健署及醫界三方協力合作，達到慢性病防治目標。

吳建遠指出，截至112年11月20日止，有2170家院所、3468名醫師參與計畫，總收案人數9萬9479人，健保支出約3億元，希望有更多醫療人員投入，協助民眾在前端延緩，甚至是逆轉慢性病發生。

吳建遠說，生活型態導致的慢性病，不外乎吸菸、不適量的飲酒、不健康飲食，或不均衡運動等，由基層醫師協助轉銜，例如原本因為感冒咳嗽到診所就醫，但因患者有吸菸習慣，就由醫師轉銜至後續提供戒菸服務的治療。

診所端較容易直接接觸到潛在的高危險族群，吳建遠說，希望醫師投入發現潛在患者，但病人也要習慣、做好可能會在看診時，被告知有代謝症候群的心理準備，並積極配合醫師治療，改善代謝症候群指標。

吳建遠指出，8成的代謝症候群患者，在參與計畫6個月以上，可以改變至少1項不合格的生理指標，並可能因為代謝症候群指標改善、演變為糖尿病等慢性病、拒絕後續治療等原因而結案，希望2024年能管理患者數提高至25萬人。

社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅認為，不能只有收案管理，應該要做到介入，包含健康行為、健康適能的衛教等，透過專業衛教護理師介入，如發展至疾病，則應該適時透過藥物介入，讓病人遠離疾病威脅。