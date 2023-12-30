跨年熬夜傷身...中醫推薦補覺、食補2招 有助減少傷害

元旦假期不少政府機關辦跨年演唱會、跨年煙火等跨年活動，許多民眾趁年假跑夜店、夜唱等迎接新年。許多人通宵甚至連兩天沒睡、連假還沒結束身體就出狀況。台南市立安南醫院中醫部提供兩種「通宵傷身補救方法」給民眾參考：

安南醫院中醫部主任黃千甄表示，近年各地跨年必備的「熬夜倒數」行程、尤其台南市之前連辦多年的「跨年三部曲」十分傷身，「心肝脾腎」都受害，因而事前、事後的身體調理至關重要。

黃千甄部說，一到兩天沒睡或是睡眠時間比平時還短的跨年熬夜屬於「急性睡眠剝奪」，會造成工作或生活品質失衡，也容易引發各種事故。研究證實熬夜不僅增加體內發炎物質、降低免疫力、影響腸道菌種，更增加心血管疾病風險、改變認知功能。

中醫典籍記載「病起於過用」，雖非專指睡眠剝奪，但熬夜仍屬「疲勞」、「虛勞」。黃千甄說，熬夜影響「心肝脾腎」四臟功能：所謂「心主神明」，指的是人在健康狀態下思考敏銳、反應靈敏；疲倦時則表現遲鈍、神志不清。「肝主謀慮」，健康時情緒穩定、決斷力強；病時易怒、易失眠疲倦。「脾主運化」，健康時消化代謝穩定；長期熬夜則易致飲食量減少。「腎為先天之本」，睡眠不足工作效率、專注力學習能力都會降低。

如果跨年非熬夜不可，可以怎麼補救來減少影響？黃千甄說，古人提倡「子午覺」，因為午時（白天11點～1點）是「陰氣盡則寤」階段，子時（夜晚11點～1點）是「陽氣盡則臥」階段。在中午閉目養神或小憩一小時，有助下午體內陰氣生發；夜晚11點後熟睡期有助長養體內陰氣，促進天亮時陽氣生發。因此跨年當天中午稍作休息，跨年活動結束後盡早就寢，可減少身體陰陽失衡過度疲倦。

「食補」也是緩衝熬夜傷害好方法。黃千甄建議，熬夜睡眠不足的白天可吃人參、西洋參、枸杞、刺五加、紅景天等食材提升免疫力。睡前可食吃栗米、蓮子、龍眼肉、淮山、百合等食材，能安神健腦、促進睡眠，幫助盡早入睡減少熬夜影響健康。

黃千甄說，熬夜致臟腑虛損，非一朝一夕能改善。「黃帝內經」提到「陰陽俱不足，補陽則陰竭，瀉陰則陽脫。」意指靠食補調理固然能幫助身體回歸正常，但建議找中醫師提供專業協助，才能正確快速判斷如何調理，達到事半功倍效用，健康邁向2024年。