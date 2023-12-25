工廠、廢棄物大量進駐農地 專家憂：子孫的糧食安全在那裡？

國內近5年衛星變異點大增，不少農田、魚塭遭倒廢棄物，違法興建建物或鋪成水泥地，台南社大環境小組召集人黃煥彰認為應做好糧食安全守護，針對違規變異地分類，並附上重金屬檢測數據，走向資訊透明化、AI化。南市前議員謝龍介認為，中央到地方缺乏統合，才會這樣，因此，「當發現已經慢半拍」。

中華醫大副教授黃煥彰說，多數變異點都在農田、魚塭上，根據規定，非法填土、亂倒廢棄物必須恢復原貌，而即使魚塭回填，也必須使用可種植作物的土壤，因此，政府必須對非法造成的變異點全面調查，區分好土壤及非土壤，再針對非土壤區分總類，如分爐碴、營建廢棄物或其他奇怪土壤，並呈現重金屬數據，讓資訊透明化，保障下一個買主，也守護土地。

近幾年房價高漲，土地也飆升，黃煥彰認為，因農地最便宜，而且可蓋農舍、工廠、倉庫，政府因人力有限，稽查就會有漏洞，變異點就會增加，最讓人擔心的是下方若掩埋廢棄物就更嚴重。遺憾的是政府間互推皮球，未看到認真守護事關子孫的糧食安全，令人遺憾。

黃煥彰說，台灣最大變異點應是高雄市大坪頂特區，此處早期是事業廢棄物的亂葬崗，駱駝山、紅蝦山遭非法偷倒、掩埋事業廢棄物，山谷變平地，工研院調查認為是中高汙染潛勢區，至今多數事廢仍埋在地下沒有清除，如今上面有工廠，也有商業區及住宅區，被批是最毒、最糟糕的重劃。

謝龍介痛批蔡政府談土地守護多年，卻成空話，除了非法偷倒、掩埋等環保問題外，濫墾、濫建、盜採一大堆，變異點也大幅增加，以目前國內的科技，應可做到發現變異點，從中央到地方立即整合處理，而不是說人力不夠，當發現變異點再到現場，木已成舟，也來不及阻止，應從中央到地方建立系統性整合。

南市府農業局長李建裕表示，由於通報疑似廢棄物'等變異點件數增加，市府把過去分都市計畫、非都計畫內分頭處理的查處方式，改農業局成立聯合稽查小組，只要接獲內政部通報，立即啟動聯合稽查，減少跨局處間審認的行政流程。