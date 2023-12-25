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冷氣團探8度低溫 吳德榮：跨年元旦偏乾冷空氣仍待觀察

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南投中寮7.7度 16縣市低溫特報 跨年元旦東北季風再增強

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫約11、12度，中南部及花東也會降到12至15度，北部白天氣溫回升不多，最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度，要留意溫度的變化。本報資料照片
今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫約11、12度，中南部及花東也會降到12至15度，北部白天氣溫回升不多，最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度，要留意溫度的變化。本報資料照片

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫是南投縣中寮上午4時57分7.7度，其次是雲林縣古坑8.1度、嘉義縣竹崎8.3度。

氣象署發布低溫特報，今天至明天清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨至上午台南以北、宜蘭及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣。

今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫約11、12度，中南部及花東也會降到12至15度，氣象署說，北部白天氣溫回升不多，最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度，要留意溫度的變化。降雨方面，這波冷空氣偏乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地方為多雲到晴。

東北風增強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，稍易累積汙染物。

明天清晨冷氣團影響，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫迅速回升，各地高溫都來到20度以上，中南部更可能接近25度；明天、周三各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，周三雲量有增多趨勢。

周四東北季風增強，不過強度不強、影響有限，只有北台灣天氣稍轉涼；南方雲系北移，各地降雨機率提高，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨；由於南方雲系不確定性較大，請留意氣象署最新天氣預報；高山氣溫仍低，3500公尺以上高山有降雪機會。

周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，中南部氣溫不受影響；迎風面的北部及東半部持續有局部短暫雨，南方水氣遠離，中南部恢復為多雲到晴。

周六東北季風減弱，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日東北季風再增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼；迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明年1月1日至3日，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 東北季風

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