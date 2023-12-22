「黑尾鷗」悲歌！疑飛越中央山脈台東現蹤存活下來

2年前一隻脖子套著黑色橡皮圈的「黑尾鷗」，在澎湖兩度被發現，當時鳥友們嘗試救援無效。近日鳥友卻發現疑似出現在台東富岡漁港休憩覓食。鳥友驚喜「竟然還活著！」

「這真是奇蹟！牠居然還生存下來了。」莊姓鳥友驚喜說，很可能是從澎湖飛越中央山脈，到溫暖的台東過冬，當時大家都替牠難過，也批人類製造廢棄物的問題應重視。

2022年2月，澎湖許姓民眾在澎湖西嶼竹灣箱網養殖區，發現1隻頸部掛著黑色橡皮圈的黑尾鷗，今年2月在澎湖西嶼二崁碼頭旁沙灘再度現身。近日疑似在台東富岡港現蹤。

釣客們說，這隻掛著項圈的海鷗已經在港區待了近1個星期了，看起來很潮、很酷，不知道是不是在夜市被套圈圈套中，不過這個圈圈可能不太重，對牠的飛行及覓食能力似乎沒有太大影響。

不過，也有其他鳥友認為，富岡港這隻是1歲齡幼鳥，澎湖那隻現在應該是3歲齡的成鳥，從毛色身型研判兩隻應該是不同的個體，但必須進一步再確認辨別。

台東縣野鳥學會解說員許宸指出，黑尾鷗在台灣屬冬候鳥，每年都有一定的數量來到台灣，台東也常能看到，而富岡漁港因港口有許多食物及釣客，因此常吸引鷗科鳥類停留覓食。

但近年來因海廢問題嚴重，導致許多黑尾鷗覓食過程不小心被垃圾纏住，嚴重可能致死，依他過去的紀錄，每年在台東渡冬的黑尾鷗，總有幾隻被釣線纏到 ，不然就是身上卡垃圾或被油汙汙染。

他強調，這隻宛如囚犯戴著頭銬的黑尾鷗，身上本來就不應該出現這種東西，會出現全都是因為人類製造的垃圾，塑膠垃圾太多，民眾沒做好分類，隨便丟棄，不但破壞環境，更成為生態殺手。