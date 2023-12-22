快訊

小笠原：侯友宜緊追賴清德 翻盤需外部因素或突發新事件

規畫自己葬禮！他提3點教大家寫終活筆記 思考如何積極活

否認前助理性侵指控！馮迪索暴怒反擊：「我有明確證據」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「黑尾鷗」悲歌！疑飛越中央山脈台東現蹤存活下來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2年前一隻脖子套著黑色橡皮圈的「黑尾鷗」，在澎湖兩度被發現，當時鳥友們嘗試救援無效。近日鳥友卻發現疑似出現在台東富岡漁港休憩覓食。圖／台東莊姓鳥友提供
2年前一隻脖子套著黑色橡皮圈的「黑尾鷗」，在澎湖兩度被發現，當時鳥友們嘗試救援無效。近日鳥友卻發現疑似出現在台東富岡漁港休憩覓食。圖／台東莊姓鳥友提供

2年前一隻脖子套著黑色橡皮圈的「黑尾鷗」，在澎湖兩度被發現，當時鳥友們嘗試救援無效。近日鳥友卻發現疑似出現在台東富岡漁港休憩覓食。鳥友驚喜「竟然還活著！」

「這真是奇蹟！牠居然還生存下來了。」莊姓鳥友驚喜說，很可能是從澎湖飛越中央山脈，到溫暖的台東過冬，當時大家都替牠難過，也批人類製造廢棄物的問題應重視。

2022年2月，澎湖許姓民眾在澎湖西嶼竹灣箱網養殖區，發現1隻頸部掛著黑色橡皮圈的黑尾鷗，今年2月在澎湖西嶼二崁碼頭旁沙灘再度現身。近日疑似在台東富岡港現蹤。

釣客們說，這隻掛著項圈的海鷗已經在港區待了近1個星期了，看起來很潮、很酷，不知道是不是在夜市被套圈圈套中，不過這個圈圈可能不太重，對牠的飛行及覓食能力似乎沒有太大影響。

不過，也有其他鳥友認為，富岡港這隻是1歲齡幼鳥，澎湖那隻現在應該是3歲齡的成鳥，從毛色身型研判兩隻應該是不同的個體，但必須進一步再確認辨別。

台東縣野鳥學會解說員許宸指出，黑尾鷗在台灣屬冬候鳥，每年都有一定的數量來到台灣，台東也常能看到，而富岡漁港因港口有許多食物及釣客，因此常吸引鷗科鳥類停留覓食。

但近年來因海廢問題嚴重，導致許多黑尾鷗覓食過程不小心被垃圾纏住，嚴重可能致死，依他過去的紀錄，每年在台東渡冬的黑尾鷗，總有幾隻被釣線纏到 ，不然就是身上卡垃圾或被油汙汙染。

他強調，這隻宛如囚犯戴著頭銬的黑尾鷗，身上本來就不應該出現這種東西，會出現全都是因為人類製造的垃圾，塑膠垃圾太多，民眾沒做好分類，隨便丟棄，不但破壞環境，更成為生態殺手。

澎湖 台東 驚喜

延伸閱讀

影／不敵寒流加東北季風 澎湖單車男碼頭搭船被吹落海不治

澎湖203縣道撞樹翻車 女駕駛輕傷

喀麥隆籍貨輪擱淺澎湖漏油 航港局曝船東避不見面

澎湖鷹式飛彈除役 湖西鄉許家村解除卅年禁限建管制

相關新聞

影／全台凍番薯 武陵、福壽山農場狀況曝光

寒流發威，全台凍番薯！中央氣象署指出，今各地氣溫易跌至10度以下低溫。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨夜降下瑞雪，不少山友期...

東京發出鏈球菌疫情警報 張維中籲到日本多洗手戴口罩

日本東京都釋出「A型鏈球菌咽喉炎」感染流行警報。旅日台灣作家張維中在臉書表示，最近到日本、東京玩的遊客要小心。多洗手，進...

影／太平山一夜降雪 積雪、冰霜和霧淞共構銀白世界迎冬至

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨夜11時許降下今年入冬以來第一場雪，一夜過後，太平山莊與翠峰湖區已成為白色世界，積雪、霧淞和...

冬至進補中藥行藥材價格飆「當歸」漲1倍 業者無奈消費者叫苦

今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，今年當歸價格狂飆！從年初一台斤350元，漲到現在破千元，部分當歸鴨...

影／入冬首波寒流發威 玉山零下5.7度今晨霧淞

今年入冬首波寒流影響台灣，今天是24節氣的冬至，寒流影響最大，全台整天冷颼颼。玉山今天最低溫出現在上午6時57分，只有零...

今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

今天是24節氣的冬至，寒流影響台灣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。