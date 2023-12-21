違規記點通盤檢討 王國材：將取消較不影響行車安全項目

交通違規記點制度引發職業駕駛不滿，儘管交通部已暫緩部分項目記點，計程車駕駛仍要求全面檢討。行政院長陳建仁今於院會表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討。交通部長王國材表示，因為道安的確有改善，兼顧道安與民眾生計，將取消部分較不影響行車安全的記點項目。

交通違規新制6月上路，違規記點項目從25項新增至55項，1年內記點滿12點，要吊扣駕照2個月。職業駕駛不滿上下客貨沒有足夠臨停空間，若被吊扣駕照恐影響生計。交通部上月宣布，暫緩路口10公尺、公車站旁和騎樓違停記點，待地方政府明年規畫足夠黃線及臨停車位再恢復。

計程車駕駛近日再度於凱達格蘭大道集結要求全面檢討記點制，賴清德先前於媒體專訪稱，記點制仍有幾個問題存在，所以值得檢討。陳建仁今於院會也表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討，期盼在行人安全、行車安全、民眾工作權益中取得平衡。

對此，王國材表示，因為道安的確有改善，會針對較不影響行車安全的記點項目檢討，兼顧道安與民眾生計，已請公共運輸及監理司研議，檢討方向即為取消部分較不影響行車安全的記點項目，確切時程仍待檢討結果。至於是否包括目前暫緩的路口、公車站及騎樓臨停，他則說，待檢討。

根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，今年6月新增的30項記點項目包括汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者；汽機車駕駛人行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊；行車速度超過規定最高時速，或低於最低時速。

另也包括職業駕駛反彈的不依順行方向或併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車；在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓前停車等。

交通部公共運輸及監理司說明，配合今年6月道路交通管理處罰條例修正，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第2條第5項增加30個記點項目達55項，新增的30項將是後續檢討重點。至於確切修正項目，交通部則未明確回應。