快訊

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規記點通盤檢討 王國材：將取消較不影響行車安全項目

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通違規記點制度引發職業駕駛不滿，行政院長陳建仁今於院會表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討。圖／本報資料照
交通違規記點制度引發職業駕駛不滿，行政院長陳建仁今於院會表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討。圖／本報資料照

交通違規記點制度引發職業駕駛不滿，儘管交通部已暫緩部分項目記點，計程車駕駛仍要求全面檢討。行政院長陳建仁今於院會表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討。交通部長王國材表示，因為道安的確有改善，兼顧道安與民眾生計，將取消部分較不影響行車安全的記點項目。

交通違規新制6月上路，違規記點項目從25項新增至55項，1年內記點滿12點，要吊扣駕照2個月。職業駕駛不滿上下客貨沒有足夠臨停空間，若被吊扣駕照恐影響生計。交通部上月宣布，暫緩路口10公尺、公車站旁和騎樓違停記點，待地方政府明年規畫足夠黃線及臨停車位再恢復。

計程車駕駛近日再度於凱達格蘭大道集結要求全面檢討記點制，賴清德先前於媒體專訪稱，記點制仍有幾個問題存在，所以值得檢討。陳建仁今於院會也表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討，期盼在行人安全、行車安全、民眾工作權益中取得平衡。

對此，王國材表示，因為道安的確有改善，會針對較不影響行車安全的記點項目檢討，兼顧道安與民眾生計，已請公共運輸及監理司研議，檢討方向即為取消部分較不影響行車安全的記點項目，確切時程仍待檢討結果。至於是否包括目前暫緩的路口、公車站及騎樓臨停，他則說，待檢討。

根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，今年6月新增的30項記點項目包括汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者；汽機車駕駛人行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊；行車速度超過規定最高時速，或低於最低時速。

另也包括職業駕駛反彈的不依順行方向或併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車；在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓前停車等。

交通部公共運輸及監理司說明，配合今年6月道路交通管理處罰條例修正，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第2條第5項增加30個記點項目達55項，新增的30項將是後續檢討重點。至於確切修正項目，交通部則未明確回應。

記點 交通違規 交通部長 王國材

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟…疫情擴及17國 陳建仁：春節期間嚴查肉製品入境

快評／王國材縱放檢舉魔人橫行

陸中止ECFA部分產品減稅 陳建仁：政治目的的經濟脅迫

陳建仁視察海線鐵路雙軌化 盧秀燕感謝帶來新年禮物

相關新聞

冷空氣一波波！寒流發威今晚低溫恐跌破6度 下周日起連凍三天

寒流發威相隨過冬至，冷空氣亦將一波接一波。中央氣象署指出，今、明天各地氣溫易跌至10度以下，今晚至明晨是最冷時刻，新竹以...

全台凍番薯！寒流發威下探6度以下 19縣市發布低溫特報

寒流發威，溫度繼續降。中央氣象署下午16:25分針對全台19縣市發布低溫特報，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度...

冷氣團南下！日月潭一天2次宣布禁航 原來是因這緣故

強烈大陸冷氣團逐漸南下，南投縣魚池鄉日月潭今天清晨起，因冷空氣遇上水氣，形成濃霧現象，湖面能見度太低，日月潭風景區不得不...

與其補助托育不如提早下班 家長團體推「每日工時7+1」

全國家長團體聯盟等團體今日舉行記者會，批評政府的幼教政策是配合父母工時延長來安置孩子，違反兒少最佳利益，同時呼籲推動「每...

寒流襲台目前不是最冷 鄭明典：離最大影響點有一段時間要等

寒流襲台，各地寒冷。前中央氣象局長鄭明典今早在臉書表示，台北站氣壓1030百帕，應該還不到頂，但可以確認主高壓接近中，冷...

迎2024信義區25日起道路交管 北捷跨年42小時不收班

配合「2024台北最High新年城」舞台搭建，交通局於25日到1月2日進行三階段車道管制，包含市府路東側5車道封閉、新仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。