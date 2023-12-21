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因進口雞蛋輾轉調職後 張經緯掌宜蘭養鴨中心

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部前畜牧司長張經緯調畜產試驗所東區分所研究員兼分所長。本報資料照片
農業部前畜牧司長張經緯調畜產試驗所東區分所研究員兼分所長。本報資料照片

因進口雞蛋事件調職的原農業部畜牧司長張經緯，調生物多樣性研究所擔任研究員兼副所長後，近期再調畜產試驗所東區分所研究員兼分所長，農業部人事派令112年12月21日生效。

農業部畜試所所長黃振芳證實此事，他表示，主要是因為張家住宜蘭，家庭因素，因此再調職。

農業部畜產試驗所東區分所，也就是外界常說的宜蘭養鴨中心，是我國鴨隻研究、育種重鎮，去年因為感染H5N1高病原禽流感，養鴨中心中珍貴種鴨全撲殺，損失慘重。

黃振芳說，整個東區，包括宜蘭、花蓮、台東，業務面變得更大了，那當然養鴨仍是我國強項，想重現榮耀，再外銷部分能有很好的外銷。

黃振芳表示，當初大部分的種鴨都已技轉出去，從技轉庫再回流回來，目前技轉回來的有二分之一到三分之二左右的進度，會盡最大努力把事情做好；研究方面會因此有點中斷，但對產業部分，對鴨子產量與鴨子供應沒有太大問題，引種回來後，研究可以繼續往前走。

因進口雞蛋事件調職的原農業部畜牧司長張經緯，調生物多樣性研究所擔任研究員兼副所長後，近期再調畜產試驗所東區分所研究員兼分所長，農業部人事派令112年12月21日生效。截圖自農業部官網
因進口雞蛋事件調職的原農業部畜牧司長張經緯，調生物多樣性研究所擔任研究員兼副所長後，近期再調畜產試驗所東區分所研究員兼分所長，農業部人事派令112年12月21日生效。截圖自農業部官網

農業部 東區 宜蘭

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