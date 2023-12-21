因進口雞蛋輾轉調職後 張經緯掌宜蘭養鴨中心

因進口雞蛋事件調職的原農業部畜牧司長張經緯，調生物多樣性研究所擔任研究員兼副所長後，近期再調畜產試驗所東區分所研究員兼分所長，農業部人事派令112年12月21日生效。

農業部畜試所所長黃振芳證實此事，他表示，主要是因為張家住宜蘭，家庭因素，因此再調職。

農業部畜產試驗所東區分所，也就是外界常說的宜蘭養鴨中心，是我國鴨隻研究、育種重鎮，去年因為感染H5N1高病原禽流感，養鴨中心中珍貴種鴨全撲殺，損失慘重。

黃振芳說，整個東區，包括宜蘭、花蓮、台東，業務面變得更大了，那當然養鴨仍是我國強項，想重現榮耀，再外銷部分能有很好的外銷。