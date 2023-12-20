拉拉山國家森林開園8月逾14萬人 半票優惠延至明年4月

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區開園迄今8個月，吸引14萬多遊客遊玩，農業部林業保育署為活絡在地旅遊，入園半票100元優惠措施延至明年4月30日，新竹分署副分署長劉忠憲今天中午表示，拉拉山園區開園至今吸引遊客數與去年同期增加1萬多人，為鼓勵更多遊客來登山遊玩，將延續半票優惠到明年4月。

拉拉山國家森林遊樂區去年4月18日開園開始收費入園，全票200元，由於園區旅遊景點設施增加，林業保育署新竹分署統計，開園至今8個月，入園遊客已超過14萬人，平均每月遊客超過1.7萬多人，比前年同期（免費遊園）遊客13萬多人，旅遊人數還成長1萬多人次。

劉忠憲表示，延續半票優惠措施，希望更多遊客來體驗不同季節的拉拉山林美景，讓還沒來過的民眾，把握機會欣賞山林芬多精，帶動在地觀光和活絡地方發展。

拉拉山國家森林遊樂區位於台灣中海拔1400到1900公尺霧林帶，終年雲霧繚繞，佔地約81.6公頃，保留原始林相及紅檜、臺灣扁柏形成的巨木群，動、植物生態資源相當豐富，3公里木棧步道，是北台灣近距觀當神木群的新景點，今年拉拉山水蜜桃季平均單月遊客更超過2萬人以上。