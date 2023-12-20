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高碳排產業公正轉型調查公布 台大風險中心籲強化勞工溝通

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台大風險中心今天發布「2023年台灣高碳排產業之公正轉型調查報告」，呼籲總統候選人應提出具體政策內容並強化社會溝通。聯合報系資料照
台大風險中心今天發布「2023年台灣高碳排產業之公正轉型調查報告」，呼籲總統候選人應提出具體政策內容並強化社會溝通。聯合報系資料照

2024總統大選將至，台灣大學風險社會與政策研究中心今天發布「2023年台灣高碳排產業之公正轉型調查報告」，呼籲總統候選人應提出具體政策內容，包含強化社會溝通、重視青年與女性轉型權益、規畫勞工與中小企業更多淨零決策參與機會、成立氣候社會基金或公正轉型基金，「若勞工對淨零的意識愈薄弱，未來愈容易發生抗爭」。

台大風險中心表示，本次調查對象針對石化業、鋼鐵業等資本額100萬以上高碳排企業員工，以電話訪問並輔以Email問卷進行調查，完成521份有效樣本，受訪者來自不同職位層級，70％為員工、主管20％、經營者10％。本次調查的目的產業別，共有6萬2979家，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負4.28％。

台大風險中心兼任博士後研究員王瑞庚分析，本次調查研究發現，在高碳排產業工作的受訪者仍有近5成不清楚政府淨零政策；近4成6擔心公司被課徵碳費，工作從業年數較低者、青年世代與女性等尤其憂心減碳責任會轉嫁給員工；另高達7成7受訪者了解且同意推動淨零碳排能減少下一代面對氣候變遷的衝擊。

王瑞庚指出，上述結果呼應近2年COP27、COP28的公正轉型主題，強調須重視青年世代、性別平等的重要性。調查也發現，大部分受訪者認為目前缺乏政府、主管及員工等三方良好共同決策機制，也缺乏基層勞工表達意見的管道；8成認為淨零政策應更關注中小企業、補助職業訓練以獲低碳技能、協助社區轉型，並設立專法進行補償事宜。

台大風險中心主任周桂田表示，COP28決議達成共識，承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」。多數受訪者認為目前推動淨零碳排涉及的分配、程序、補償及世代正義機制明顯不足，建議行政部門應啟動大規模社會科學調查，掌握真正受影響的利害關係人；碳定價應盡快建立清晰政策路徑，加快企業低碳轉型速度進而成立氣候社會基金或公正轉型基金，強化輔導、協助勞工技能與轉型機會。

政大法學院副教授林佳和指出，台灣過去面對勞動問題，都以金錢來補償，對就業沒有太多安排，強調需改變這種作法，結合中央與地方不同的資源配置模式來提出完整規畫，盤點與嫁接受衝擊勞工在地工作的轉銜。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，台灣近7成7企業雇用員工人數在30人以下，依法不能籌組工會，以致於國內企業工會覆蓋率僅占7%，唯有推動行業別勞資對話、簽訂團體協約才能達到不遺落任何人。

戴國榮指出，政府也應加速人才培育，制定各產業別短、中、長期人才培育計畫（跨域人才），指定訓練機構辦理、進行產學合作、納入大學正規學程等，唯有完整教育體系人才培育，讓大學人才培育和產業無縫接軌，台灣才能順利完成2050淨零目標。

周桂田建議碳費應轉型至碳稅，現在碳費的適用對象、規模、方法，要各部會來申請，並由財政部統支統籌，並進而成立氣候社會基金或公正轉型基金；王瑞庚呼籲各部會不要等到「火燒孤寮」才有意識，應盡速啟動跨部會任務導向機制，淨零碳排轉型除環境部、經濟部、農業部、內政部外，也涉及勞動部、衛福部、財政部相關作業，其中數發部任務尤其重要，需規畫轉型數位、低碳服務，呼籲未來總統應妥善規畫、釐清各部會淨零任務。

台大 氣候變遷 COP28

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