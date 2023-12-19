台北恐跌破10度！ 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

中央氣象署指出，今天下午起受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度一路下滑，冷到周六清晨，周四至周五最冷，台北恐在10度以下，成為入冬以來首波寒流。氣象局前局長鄭明典稍早在臉書貼出一張天氣預報圖指出，1032等壓線明顯跨越台灣，畫這張圖，基本上就是寒流預警了，且是相對顯著的寒流。

氣象署簡任技正伍婉華表示，今天至明天，受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度明顯下降。周四深夜至周五清晨，馬祖降至7度，金門、中部以北及東北部9至10度，其他地區低溫13至15度，沿海地區及空曠地區低溫還會再降1至2度或更多。台北氣象站如果10度以下就是寒流。

鄭明典在臉書po出一張天氣預報圖指出，這波冷空氣觀察重點是1032這條等壓線是否通過台灣上空。天氣尺度系統移動時，有接近絕對渦度守恆的特性（近似旋轉慣性守恆的概念）。高氣壓的「負渦度」往南移動會減弱，所以中心最高氣壓往南也會減弱。

鄭明典說，以前一個經驗值，1028等壓線不到台灣就不報寒流，但有極少數例外；1032「接觸」台灣，寒流機率就很高。他指出，這次預報圖，1032等壓線明顯跨越台灣，畫這張圖，基本上就是寒流預警了，且是相對顯著的寒流。