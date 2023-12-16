高鐵元旦疏運再加開8班次列車 今天凌晨開始搶票

台灣高鐵公司說，2024元旦假期疏運自今年12月29日至明年1月2日，再加開8班次列車（南下4班、北上4班），已於今天凌晨零時起開放購票。

此外，持續檢視短期旅運需求，高鐵公司明年1月5日至7日該周末3天共加開12班次列車，以加強疏運周末旅運人潮，同步已於今天凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵元旦假期疏運共加開113班次列車（南下53班、北上60班），總計5天提供853班次列車的旅運服務。

高鐵公司說，為加強服務自由座旅客，元旦假期疏運期間持續於高鐵官網即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。

黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，實際等候時間依現場狀況為準。當某站出現黃、紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，敬請旅客避開尖峰時段，讓行程更順暢。

若遇疏運期間人潮眾多，高鐵公司說，優先禮讓下車旅客，勿阻擋於列車門口，並留意月台間隙。高鐵各車站也將加派人力，優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車，並引導自由座旅客依目的地分流搭乘。

高鐵公司表示，往返台中以北各站的旅客，多加利用配置8節自由座車廂的區間列車；提醒自由座旅客前往自由座車廂搭乘，且不可占用對號座車廂座位，如遇搭乘人數較多時，高鐵公司則將個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。