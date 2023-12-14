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高鐵元旦疏運再加開8班次 16日本周六凌晨開放購票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵元旦假期疏運開放購票後預購踴躍，經檢視運能調度，決定再加開8班次，包括南下4班、北上4班。另外，2024年1月5日至7日，周末三天共也加開12班次列車。本報資料照片
台灣高鐵元旦假期疏運開放購票後預購踴躍，經檢視運能調度，決定再加開8班次，包括南下4班、北上4班。另外，2024年1月5日至7日，周末三天共也加開12班次列車。本報資料照片

台灣高鐵今天表示，元旦假期疏運（2023年12月29日至2024年1月2日）開放購票後預購踴躍，經檢視運能調度，決定再加開8班次，包括南下4班、北上4班。另外，2024年1月5日至7日，周末三天共也加開12班次列車。加開各車次列車自12月16日本周六凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵指出，元旦假期疏運共加開113班次列車，包括南下53班、北上60班，總計5天提供853班次列車，建議購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告「疏運期間對號座銷售資訊」，提早規畫行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購票和取票，確保行程順暢。

台灣高鐵說，加強服務自由座旅客，元旦假期疏運期間，持續在網站即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，會顯示黃燈或紅燈。黃燈預估排隊等候時間超過30分鐘；紅燈預估等候時間會超過60分鐘，實際等候時間仍依現場狀況為準。當某站出現黃、紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App，接收車站人潮管制資訊。

台灣高鐵提醒，疏運期間人潮眾多時，請優先禮讓下車旅客，勿阻擋於列車門口，並留意月台間隙；各車站也將加派人力，優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車，並引導自由座旅客依目的地分流搭乘，請往返台中以北各站的旅客，多加利用配置8節自由座車廂的區間列車。

另外，提醒自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座車廂座位，如遇搭乘人數較多時，高鐵公司則將個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。

台灣高鐵元旦假期疏運開放購票後預購踴躍，經檢視運能調度，決定再加開8班次，包括南下4班、北上4班。另外，2024年1月5日至7日，周末三天共也加開12班次列車。本報資料照片
台灣高鐵元旦假期疏運開放購票後預購踴躍，經檢視運能調度，決定再加開8班次，包括南下4班、北上4班。另外，2024年1月5日至7日，周末三天共也加開12班次列車。本報資料照片
2024年1月5日至7日，周末三天共加開12班次列車。圖／台灣高鐵提供
2024年1月5日至7日，周末三天共加開12班次列車。圖／台灣高鐵提供
2024元旦假期疏運再加開班次。圖／台灣高鐵提供
2024元旦假期疏運再加開班次。圖／台灣高鐵提供

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