選舉症候群 搶救失聲、揮別菸酒嗓 醫師提醒「三少一多」原則

耳鼻喉科醫師賴盈達指出，日前一名選舉團隊人員因造勢、演講等選舉行程滿檔，僅靠大量喉糖以及咖啡提神，長期聲嘶力竭與睡眠不足，數周前發現聲音品質逐漸下降，喉嚨一直「卡卡的」，尤其氣音狀況越來越明顯，嚴重時連聲音都無法發出，導致諸多造勢行程被迫暫停，除影響心情，甚至有憂鬱症狀。

雙和醫院統計，全台約有80萬人的聲帶有潛在問題，包含藝人、教職、客服及服務業，還有近年興起的網紅、KOL及播客（Podcaster）。醫師賴盈達表示，若嗓音沙啞或喉嚨不適狀況超過2周以上，建議盡速前往耳鼻喉科就診。

賴盈達透過喉閃頻內視鏡檢查，發現其聲帶有出血、息肉，評估後安排聲帶精準雷射治療，數周後聲帶整體與發音狀況恢復良好，解決失聲困擾後，也得以重回加入選戰。

聲帶的構造相當精密及複雜，其表面是一層薄薄的上皮細胞，下方則是有著非常鬆軟，且富含水分的結締組織，這是振動及發聲最主要的部位。

賴盈達表示，要做聲帶精準雷射治療，需經醫師專業評估病人的聲帶狀況，尤其對於血管性病灶，如聲帶出血、聲帶出血性息肉、聲帶發炎等，可在局部麻醉或是全身麻醉下施行治療。使用的光纖極細且是軟式，能夠精準作用於治療之部位，且不會影響到周圍正常的聲帶組織。同時能視病灶範圍及大小進行能量的微調，使治療更細膩。

賴盈達提醒，民眾可依「三少一多」原則來保養聲帶，分別是少刺激物，如菸、酒及辛辣物等，避免在大音量環境，減少過長講話時間及多喝水。