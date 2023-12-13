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彩墨畫大師邱伯安從美返台 25畫作助巴勒斯坦癌童

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
現代彩墨畫大師邱伯安僑居美國48年，以彩墨山水馳名，畢生奉獻文教並以其藝術創作傳揚宇宙大愛。記者邱德祥／攝影
現代彩墨畫大師邱伯安僑居美國48年，以彩墨山水馳名，畢生奉獻文教並以其藝術創作傳揚宇宙大愛。記者邱德祥／攝影

現代彩墨畫大師邱伯安為了幫助3000多位巴勒斯坦弱勢癌童由美返台，在中正紀念堂展出25幅得意畫作，民眾可於12月13日到12月24日在中正紀念堂3樓4展廳免費參觀。邱伯安表示，透過作品把愛留在台灣，希望彰顯神的愛並幫助有需要的人。

根據聯合國統計，從10月7日以哈衝突以來，已有190多萬巴勒斯坦人在砲火中流離失所，並造成5萬多人死傷。邱伯安即時從美國返台，與Hi-Q、周大觀文教基金會合辦「用畫說道傳愛大展」。周大觀文教基金會總執行長趙翠慧指出，邱伯安已經默默義助近2萬名非洲貧童、3萬多名弱勢癌童上學圓夢，而今他盼25幅最得意的畫作能受各界收藏，永久幫助巴勒斯坦3000多位弱勢癌童。

畫展由前副總統蕭萬長等人敲鑼開幕，蕭萬長表示，傳愛博士用畫來說道，帶領他進入一個新的境界，讓他心裡非常感動，也祝福畫展成功。邱伯安說，他所展出的作品是他生命的見證，並透過作品把愛留在台灣，由周大觀基金會來傳愛、幫助癌症病童，希望能彰顯上帝的愛，幫助所有需要的、痛苦的人。

周大觀文教基金會指出，邱伯安僑居美國48年，以彩墨山水馳名，畢生奉獻文教並以其藝術創作傳揚宇宙大愛，籌募成立「邱伯安棨鐊卓少蘭藝術文化基金會」，獲得周大觀2012年全球熱愛生命獎章。基金會邀請民眾到場共襄盛舉、用愛賞畫，可撥打專線（02）29178775、（02）29178770。

周大觀文教基金會副秘書長張芝瑄表示，邱伯安1936年出生於台南，畢業於台南一中、台灣師範大學、文化大學及日本國立廣島大學博士班，曾任嘉義師專、華梵大學、文化大學中文系教授、系主任，及銘傳大學訓導長。他作畫60餘年，精通國學、詩、書、畫及哲學美學。

現代彩墨畫大師邱伯安從美國返台與Hi-Q、周大觀文教基金會合辦「用畫說道傳愛大展」畫展，由前副總統蕭萬長（左四）等人敲鑼開幕。記者邱德祥／攝影
現代彩墨畫大師邱伯安從美國返台與Hi-Q、周大觀文教基金會合辦「用畫說道傳愛大展」畫展，由前副總統蕭萬長（左四）等人敲鑼開幕。記者邱德祥／攝影

巴勒斯坦 中正紀念堂 畫作 以色列

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