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知名日本料理店進口鱈魚肉不夠新鮮 遭邊境攔截

中央社／ 台北12日電

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，知名日本料理店從日本進口的1批鱈魚肉，因為不夠新鮮，共1公斤遭退運或銷毀，沒有被吃下肚。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，如中國大陸環保伸縮矽膠密封蓋、美國沛力賦活飲等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有多項來自日本產品出現違規情形，包括金橘、鮮奇異果等，其中，知名日本料理店所屬的旬採國際股份有限公司，從北海道進口1批「鱈魚魚肉（FRESH COD FISH MEAT）」，被檢出揮發性鹽基態氮87 mg/100g超標，共1公斤遭退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，魚類生鮮經捕捉後，陸續因為細菌、酵素作用，而產生含氮化合物，會通過「揮發性鹽基態氮」來評估其鮮度，超標則代表鮮度不足。

同時還有1批哥斯大黎加進口的「冷凍鯊魚魚皮FROZEN SHARK SKIN（CARCHARHINUSFALCIFORMIS） （食品用）B/L NO:231445631」，則是被檢出重金屬鎘0.20mg/kg，共2萬5000公斤依規定退運或銷毀。

此外，又有2批印尼進口調味醬漂白劑含量超標，今年1月1日起至12月4日，已累計26批違規，持續採100%逐批查驗到明年5月5日。

林金富表示，已行文印尼通知改善，要求於12月13日前回文，否則將暫停受理印尼已有不合格製造廠的輸入查驗登記，參考以往，會先試行1個月，如果後續重新開放，也會採逐批查驗。

日本料理 鱈魚 食藥署

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