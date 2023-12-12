吳德榮：周六起入冬最強極地大陸氣團來襲 下周二恐寒流

天氣變化大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天北台下雨轉涼，周四、周五白天暖熱如夏。周六起入冬最強極地大陸氣團來襲，下周二冷氣空挑戰寒流等級。

吳德榮指出， 今晨迎風面低層雲增多，伴隨降水回波。北台灣已有局部降雨，氣溫逐漸下降中；各地區的最低氣溫大都將出現在今晚。

最新(11日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台雲多降雨，明顯轉涼；中南部影響不大。各地區氣溫：北部18至23度、中部19至28度、南部20至30度、東部18至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。周四、五高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫續升，白天「暖熱如夏」。

但周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」，向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓。吳德榮指出，周六、下周日(16、17)台灣雖僅受其邊緣的影響，北台氣溫驟降、明顯轉濕冷，中南部亦略受影響；最新各國模式〔歐(ECMWF)、美(GFS)、日(JMA)〕模擬的強度，大都已有「大陸冷氣團」強度。

吳德榮指出，下周一(18日)下午至周二(19日)上午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下周二下午起至周四(21日)另一股更強、挑戰入冬第一波「寒流」的冷空氣抵達，會降到幾度？模式模擬調整中，應密切觀察。