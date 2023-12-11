北市率六都之先明年開放 國中男生公費HPV疫苗逾8千人受惠

衛福部國健署2018年起推動國中女生公費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，北市率六都之先，明年起加碼112年入學國中男生公費9價HPV疫苗，衛生局預估約8000位國中男生受惠，每年推動經費約2千至3千萬元。

衛生局指出，不分性別，HPV一生感染機率高達80%，醫學研究提及女性子宮頸癌、男性頭頸癌等癌症，與HPV感染息息相關，世界衛生組織則建議90%女性15歲前接種HPV疫苗，並將男性列為第二接種順位。

衛生局長陳彥元表示，北市2021年入學國中女生接種率已達91%，明年參照WHO建議，將男性納入接種對象，同年9月起推動112年入學北市國中男生接種公費9價HPV疫苗，將在93所校園設站提供服務，北市115家特約醫療院所也合作可補接種。

陳彥元說，以今年入學男生逾1萬人、接種率7至8成來算，約8千至9千位明年升8年級可與女學生一起施打，預估每年經費為2000至3000萬元。

國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒感染科李秉穎醫師指出，很多人以為HPV是性行為感染，潔身自愛就不會得到是錯誤觀念。台灣5至10％女性、約10％男生口水含HPV，他行醫曾有新生兒屁股長菜花，後來發現嬰兒皮膚因尿布疹而有傷口，家長邊換尿布邊講話的口水沾染所致。

李秉穎說，HPV疫苗是單純、安全且有效的蛋白疫苗，沒有很大副作用，他樂見政府將HPV疫苗列入男性必須接種的對象，「因為我是男生，我也想要打。」

預防HPV感染最有效的方式為接種HPV疫苗，於青少年階段接種可達最佳保護效果，提升自身與群體HPV免疫力，呼籲國中男女生應共同接種疫苗，降低HPV感染機率及後續癌症發生風險。

國立台灣大學醫學院附設醫院耳鼻喉科陳贈成醫師表示，若持續感染HPV，女性可能導致子宮頸癌、陰道癌，男性則是頭頸癌、肛門癌等，加上病毒特性，男性被感染HPV機率比女性高，不容易產生抗體且較難清除病毒，鼓勵男女性應採取預防HPV感染措施。

養育2名小孩的家長何小姐表示，現在自費打HPV9價疫苗3劑大約要1萬8000元左右，可以預防多種癌症、人類乳凸病毒。過往為了預防子宮頸癌，只有女生可以免費打，如今男生也納入保障，提早施打預防力也會更好，未來若學校要打，也會要求自己的孩子參與，除了省下大筆經費，還保障身體健康，降低罹癌機率。