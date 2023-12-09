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2023退休力大調查／劉昭輝 創599慢遊 教長輩到處玩

聯合報／ 本報記者林琮恩
「599坐火車慢遊台灣」創辦人劉昭輝。圖／劉昭輝提供
「599坐火車慢遊台灣」創辦人劉昭輝。圖／劉昭輝提供

「踏出第一步，就會發現世界有更多值得玩樂的事物。」六十九歲劉昭輝是近百萬臉書社團「599坐火車慢遊台灣」創辦人，創立目的是希望懼怕踏出家門的退休長者，獲得旅遊資訊，消除恐懼，勇敢出遊。

劉昭輝五十五歲退休，他到義大利五漁村遊歷，搭乘郵輪，轉乘巴士、貨車，感受搭大眾運輸旅遊的樂趣，埋下創立火車旅遊社團種子。某天女兒建議他，既然在社區大學上課，應善用學生身分，購買五天五九九元台鐵優惠票，這是「599坐火車漫遊台灣」社名由來。

劉昭輝說，自己從不知五九九元就能坐台鐵玩遍台灣，深感旅遊資訊不足是長者出門阻礙，便從全台火車站周邊機車租賃站開始整理，後來整合飯店資訊，加上社團成員互助分享，幫助長者跨出最難的第一步。不過社團也設限，擔心不肖人士詐騙，規定不得群內揪團。

目前社團人數將破百萬，每到連假入社人數暴增，曾創下一周增加兩萬人紀錄。社員年紀偏大，五十五歲以上占四成，若以四十五歲以上計算，超過七成。一位暱稱「阿伯」社友，心臟裝多支支架，但只要體力稍微恢復就四處遊歷，貼文在社團分享，都會獲社員鼓勵。

搭火車自在優遊，可自己決定在景點待多久，也不會因自駕舟車勞頓，到飯店倒頭就睡。「動態、靜態興趣要同時培養。」劉昭輝說，年紀增長，總有一天無法遊山玩水，他最近嘗試漢詩吟唱，文史導覽時吟唱給遊客聽。他說把握能動時盡量動，時時對世界懷抱熱情。

火車站 飯店 台鐵

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