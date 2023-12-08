照顧親友成人生絆腳石時？善用喘息服務、回歸生活正軌

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第七屆聰明照顧計畫徵求活動」，今舉辦頒獎活動。記者李青縈／攝影
衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第七屆聰明照顧計畫徵求活動」，今舉辦頒獎活動。記者李青縈／攝影

照顧者型態百百種，有5080的中年子女照顧失能失智父母，也有8050的父母照顧身心障礙子女，或是老老照顧樣態，更有20、30歲的年輕照顧者人生才剛啟航，就被照顧卡關。衛福部長照司長祝健芳表示，長照2.0提供喘息服務，照顧者並非單打獨鬥，照顧者可以透過資源申請，還是可以活出自己的人生。

衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「聰明照顧者」邁入第七屆，今年以「長照平安五守則」為主題，依據善用長照資源、新思維、改變程度作為評選指標，頒獎給家庭照顧者及長照專業人員，並在復華照顧咖啡管頒獎。「聰明照顧者」今年65件投稿作品有家照社工、A個管、居服員投稿，也有愈來愈多照顧者自行報名。

家總理事長陳維萍說，「長照平安五守則」，包括申請長照服務、找到照顧替手、有人可訴苦、每天至少15分鐘留給自己做喜歡的事」、訂好安心交接計畫。她說，照顧者在照顧中不能失去自己，讓自己的資源面和心理面都更有餘裕與彈性，才能因應照顧海象變化萬千；若沒有親友能聽訴苦、替手或不放心交接，也可撥打家庭照顧者關懷專線（0800-507272）。

「長照如長泳，照顧者一定有要善用資源」，祝健芳表示，長照四包錢包含「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「交接接送」、「喘息服務」。照顧者如果有需要短暫休息或是出差，或甚至較長時間的出國，可以選擇照服員到家中的居家喘息服務，或是送到日照中心、小規機的夜間喘息服務，甚至是住宿機構等。

全國22縣市共布建121個家庭照顧者支持服務據點，由受過專業訓練家照專員針對家庭照顧者的需求，與不同領域專業合作，提供必要的支持服務，協助家庭照顧者回歸正軌。

另為擴大長照與身障家庭照顧者支持服務效益，2024年規劃辦理「長照與身障家照據點共融試辦計畫」，提供長照、身心障礙者及精神病人之家庭照顧者支持服務，預計布建共融據點31處。

長照 人生 父母

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