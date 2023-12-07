快訊

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

亡國感下司法不正義？向心共諜洗錢案無罪 「射3箭」跨海宣戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雪山圈谷持續降初雪達10公分 山友請審慎評估安全

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，今早持續降雪目前已經深達10公分，成了銀白世界。圖／雪霸處提供
雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，今早持續降雪目前已經深達10公分，成了銀白世界。圖／雪霸處提供

近來天氣降溫，加上高山水氣足夠，雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，上方的369營地也同樣飄雪，雪霸國家公園管理處巡山員今天一早約6點上山查看時，發現昨天降下初雪的雪山圈谷積雪增加，目前已經深達10公分，成了銀白世界，提醒山友冬季登山要做好保暖措施，如遇天候不佳或降雪結冰，請審慎評估安全。

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說，陸續收到山友與巡山員回報，目前圈谷已累積一定雪量，依雪山降雪特性，若積雪不深，一旦氣溫提高，薄薄積雪很快會融化，之後又因高山氣溫特性結冰，造成登山路徑濕滑，提醒大家過圈谷之後就要穿上冰爪，以策安全，沒有裝備的山友建議到圈谷看看雪就可以回程。

同時，明年1月2日起到3月31日施行雪季入園登山管理，山友除了備妥足夠禦寒衣物及雪季三寶包括冰爪、 冰斧與岩盔，還有不可忘記檢查替車輛備妥雪鏈。雪霸處也將會在熱門登山路線的登山口與山莊，持續安排雪季指導員協助山友使用雪攀裝備，並提供雪季登山相關諮詢服務。

雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，今早持續降雪目前已經深達10公分，成了銀白世界。圖／雪霸處提供
雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，今早持續降雪目前已經深達10公分，成了銀白世界。圖／雪霸處提供
雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，今早持續降雪目前已經深達10公分，成了銀白世界。圖／雪霸處提供
雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，今早持續降雪目前已經深達10公分，成了銀白世界。圖／雪霸處提供
雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說，山友冬季登山要做好保暖措施，如遇天候不佳或降雪結冰，請審慎評估安全。圖／雪霸處提供
雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說，山友冬季登山要做好保暖措施，如遇天候不佳或降雪結冰，請審慎評估安全。圖／雪霸處提供

山友 雪山 降雪

延伸閱讀

曾格爾家被法拍 名律師開戰：拿宋徽宗瓷器來擋不好嗎？

2024年元旦一起登上七星山！ 享受遼闊視野、許下新年心願

東北季風威力強 雪山圈谷、369營地降初雪！入夜後恐結冰

日業者反對一日登頂來回富士山 盼山梨縣府擬對策

相關新聞

影／雪山圈谷持續降初雪達10公分 山友請審慎評估安全

近來天氣降溫，加上高山水氣足夠，雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，上方的369營地也同樣飄雪，雪霸國家公園管理處巡山...

今「大雪」降雪機率低玉山有霧淞 天氣好轉下周二再變天

今迎接大雪節氣，不過中央氣象署指出，今、明天因無水氣配合，高山下雪機率偏低。今天起，各地天氣好轉，明晨仍偏冷，中部以北、...

日本關西機場國際線改裝啟用 民眾：出境不用排很久免稅店很好買

日前不少台灣旅客反映，日本關西機場出境人潮非常多，飛機起飛時間不到10分鐘還在排安檢，不少航班延遲1小時才起飛。但民眾最...

113年瓦斯爐、熱水器補助來了 每台最高補助3000元

為促進住宅能源使用效率提升，經濟部將投入4億元預算推動113年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾購置一、二級能效瓦斯...

跨年宜花東觀日旅遊夯 國5行車時間恐為平常5至7倍

宜花東地區為國內跨年、觀日出及旅遊熱門景點，高速公路局研判，2024年元旦連假及假期前一日，國5將湧現往花東旅遊車流，造...

今天下午入「大雪」4生肖注意...養精調食「慎房事」

今天下午5時34分進入「大雪」節氣，依照中華傳統習俗，屬於「進補」的時節，不過命理師楊登嵙提醒，此節氣進補不是只是吃些營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。