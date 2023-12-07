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影／雪山圈谷持續降初雪達10公分 山友請審慎評估安全
近來天氣降溫，加上高山水氣足夠，雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，上方的369營地也同樣飄雪，雪霸國家公園管理處巡山員今天一早約6點上山查看時，發現昨天降下初雪的雪山圈谷積雪增加，目前已經深達10公分，成了銀白世界，提醒山友冬季登山要做好保暖措施，如遇天候不佳或降雪結冰，請審慎評估安全。
雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說，陸續收到山友與巡山員回報，目前圈谷已累積一定雪量，依雪山降雪特性，若積雪不深，一旦氣溫提高，薄薄積雪很快會融化，之後又因高山氣溫特性結冰，造成登山路徑濕滑，提醒大家過圈谷之後就要穿上冰爪，以策安全，沒有裝備的山友建議到圈谷看看雪就可以回程。
同時，明年1月2日起到3月31日施行雪季入園登山管理，山友除了備妥足夠禦寒衣物及雪季三寶包括冰爪、 冰斧與岩盔，還有不可忘記檢查替車輛備妥雪鏈。雪霸處也將會在熱門登山路線的登山口與山莊，持續安排雪季指導員協助山友使用雪攀裝備，並提供雪季登山相關諮詢服務。
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