影／雪山圈谷持續降初雪達10公分 山友請審慎評估安全

近來天氣降溫，加上高山水氣足夠，雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，上方的369營地也同樣飄雪，雪霸國家公園管理處巡山員今天一早約6點上山查看時，發現昨天降下初雪的雪山圈谷積雪增加，目前已經深達10公分，成了銀白世界，提醒山友冬季登山要做好保暖措施，如遇天候不佳或降雪結冰，請審慎評估安全。

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說，陸續收到山友與巡山員回報，目前圈谷已累積一定雪量，依雪山降雪特性，若積雪不深，一旦氣溫提高，薄薄積雪很快會融化，之後又因高山氣溫特性結冰，造成登山路徑濕滑，提醒大家過圈谷之後就要穿上冰爪，以策安全，沒有裝備的山友建議到圈谷看看雪就可以回程。