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菜土菜金！3顆高麗菜百元有找 9月菜比肉貴、1顆要價500元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農民搶種大宗蔬菜高麗菜，菜多價跌，嘉義市規模最大市場東市場出現1顆30元高麗菜，3顆高麗菜百元有找。記者魯永明／攝影
農民搶種大宗蔬菜高麗菜，菜多價跌，嘉義市規模最大市場東市場出現1顆30元高麗菜，3顆高麗菜百元有找。記者魯永明／攝影

9月海葵颱風過後，許多高山蔬菜受災損，市場上1顆高麗菜飆漲要價400至500元，菜比肉貴。入冬後氣候穩定，農民搶種高麗菜，菜多價跌，嘉義市規模最大市場東市場出現1顆30元高麗菜，3顆百元有找，與9月的高價相比，可說是菜土菜金，消費者荷包省了不少。

台北果菜市場拍賣高麗菜（甘藍）初秋品種，每公斤上價28、中價20、下價12，這幾天波動，日前下價跌破10元，陳姓婦女說，高麗菜每顆30元省了不少菜錢。

攤商說，平地栽種高麗菜陸續採收上市，供應量充足，價格下滑，從每顆60、50元，跌到30元，已是銅板價水平。農業部農糧署上月底公布監控高麗菜種植數量，繼9月上旬至11月上旬連六旬「紅燈」警戒，根據「大宗蔬菜供育苗資訊預警」專區公布11月中旬出苗量721.5萬株，已達超種的「紫色燈號」。

高麗菜生長天數約70天，農糧署呼籲，農友切勿再超種，若後續採收與春節休市期間重疊，供應集中且消費下降，恐怕會導致市場量多價跌。11月中旬超種主因農民看去年同期高麗菜價格好，今年秋冬菜價不錯，紛紛利用非正期「裡作」種植高麗菜。

農民搶種大宗蔬菜高麗菜，菜多價跌，嘉義市規模最大市場東市場出現1顆30元高麗菜，3顆高麗菜百元有找。記者魯永明／攝影
農民搶種大宗蔬菜高麗菜，菜多價跌，嘉義市規模最大市場東市場出現1顆30元高麗菜，3顆高麗菜百元有找。記者魯永明／攝影

高麗菜 海葵颱風 農糧署

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