巴金森症不只靠藥物減緩症狀 醫師曝「這招」治失能最有效

神經退化性疾病成為未來得面對的難題，其中，巴金森症常和失能畫上等號。雖此病症可用藥物改善，不過隨年紀增長病情可能加重，隨之要調整藥物劑量。若想減緩退化，成大醫院今記者會請神經部主治醫師簡崇曜分享。簡崇曜表示已有許多國內外文獻指出「運動」對症狀有減緩的好處，若與服用藥物雙管齊下，更能有效減緩退化。

簡崇曜以自身接觸一名吳姓男病患為例，他因巴金森症單側肢體僵硬、藥物治療不佳轉診至成大醫院，並接受院方與成大體育健康與休閒研究所合作的研究案，持續6個月規律的有氧運動，半年後竟發現他腦力檢查分數恢復正常範圍。

簡崇曜表示，巴金森症雖可以用藥物改善，不過隨著年紀增長、症狀加重會需要調整藥物劑量，因此若想要減緩退化速度，建議病人生活習慣要自我調整，最重要的就是「運動」。

簡指出，許多國內外文獻已報告運動對巴金森症的好處，而在他觀察來看有運動習慣的病人，病況往往較為穩定。相較於只藥物治療病人，可能半年或一年就要調整劑量，有規律運動和服藥的病患，可能一年後還是不用調整，更可能減少劑量。

不過這也讓許多患者好奇哪一種運動最有效？簡崇曜說，「沒有任何一項運動絕對最好」，最需要注意的就是運動強度和時間，至少要達到心跳速率上升、稍微小喘會流汗的程度，每次時間也可以維持30分鐘以上，也可以分次在單日內累積達成。

簡崇曜說，若單一運動太單調，可練習不同項目交替執行，快走、慢跑、腳踏車、太極拳等，可在1周內不同天進行，打造自己喜歡的運動行程，這也是美國巴金森基金會給予病人的建議。如果對於運動項目無所適從，或擔心運動對關節或心肺的負荷，可以向門診醫師詢問，會視需求轉介復健與運動專家評估給予建議。