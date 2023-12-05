10多歲學生沒打疫苗住加護病房 羅一鈞示警流感、新冠高峰恐重疊

疾管署發言人羅一鈞，今年呼吸道疫情仍以流感為主，流感疫情今年尚未真正探底，現在反而處在相對低點，但目前降幅趨緩，會持續觀察是否隨著氣溫降低疫情有反轉上升的狀況，一般而言流感高峰落在春節前後，但本流感季高峰仍難以預估，更有可能與新冠高峰重疊。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，第48周（11/26-12/2）門急診類流感就診人次為5萬830人次，近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以流感病毒占31%為最多，其次為腺病毒占30%、副流感病毒占17%，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。

疾管署說明，上周（11/28-12/4）新增17例流感併發重症 （7例A型H1N1、8例A型H3N2、2例B型），年齡介於10多歲至90多歲，其中14例未接種流感疫苗，14例具慢性病史。另新增4例死亡 （2例A型H1N1、2例A型H3N2），年齡介於60多歲至90多歲，均未接種流感疫苗且均具慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青表示，其中一例為南部10多歲中學生，本身沒有潛在疾病，該學生在11月下旬有發燒、全身痠痛、乾咳、流鼻水等類流感症狀，因此到醫做快篩為A型陽性，並且血壓偏低；後續轉到加護病房，醫師並開立抗流感藥物使用，後來病況恢復迅速，病況穩定出院。

羅一鈞表示，流感目前累積接種597萬劑，仍有剩餘60萬劑；由於耶誕及跨年假期將接續到來，國內外返鄉人流增加，籲請65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群儘快接種流感疫苗，以於流感季來臨前獲得足夠保護力。