添好運「蒸籠有蟑螂」！網友逆風不挺爆料者 兩派戰翻

吃港點竟然吃到小強！近日有網友於爆料公社發文，照片中可看到在台南新天地添好運的蒸籠中，見到蟑螂屍體，發文者也表示「加料不加價 添加了蟑螂」。不過由於爆料者也提及「處理方式 免單」，所以有網友認為不應該再轉頭爆料，引起兩派人馬的熱烈爭辯。對此，添好運所屬的和億生活集團也發表聲明，表示經顧客現場反映後，已立即啟動餐廳內外場查核機制，同時要求全台各分店針對各項流程進行重新自我檢視，而顧客方面第一時間也進行相關補償措施。

根據該篇貼文的照片，可以見到在添好運的蒸籠中，有小蟑螂的屍體。爆料者文章則表示「加料不加價 添加了蟑螂 台南新天地 處理方式 免單」，另外還有「有處理就不能po？吃你家大米了？你別看啊？高蛋白很補的」等內容。對此，有其他網友就表示「現場反應，餐廳已經免單，好處拿了，轉頭上來爆料，真的是得理不饒人。比餐點出現蟑螂更另人噁心」、「都免單了…仇恨有那麼深嗎？」、「餐飲難免主要是後續處理方式，店家都免單還被鞭 這有什麼好爆料，又不是沒有店家發生過」甚至還有網友找出發文者表示「沒個百來萬這事沒完了」的留言。

對於網友的留言，爆料者也透過留言回應「我沒不付款啊 店家硬不收 第一次告知服務員有蟑螂他只是把餐點收走 等了十分後面才又補一份新的 我回說你覺得還有味口吃？我才第二次告知 你們的處理方式就是這樣 你們主管呢 後續才有主管來處理 。但是我也不想吃蟑螂啊？我看有些很人很想吃到？文章是在等待的時候po的 留言真的精彩 酷」另外也有網友力挺發文者，留言「板主留言是在於提醒大家，該餐廳的衛生讓人覺得堪憂，怎麼會有一堆人在那邊轉移焦點呢？」、「好奇怪，一堆人覺得免單就沒事，超好笑」

對於此事，和億生活集團發表聲明，表示和億生活集團自開業以來，一向注重顧客的飲食安全，一切遵照政府食品衛生安全法規進行嚴格控管及把關，確保品質符合食品安全衛生標準。茲添好運台南新天地店發生之事件，經顧客現場反映後，已立即啟動餐廳內外場查核機制，同時要求全台各分店針對各項流程進行重新自我檢視，而顧客方面第一時間也進行相關補償措施。