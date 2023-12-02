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巨木「大安溪倚天劍」現身 研究團隊夢想成真

中央社／ 台南2日電

「找樹的人」團隊2020年尋獲79.1公尺「桃山神木」後，80公尺巨木已成想像，去年和今年相繼發現82公尺「卡阿郎巨木」及84.1公尺「大安溪倚天劍」，夢想化為現實。

成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁和農業部林業試驗所助理研究員徐嘉君共同策劃的「找樹的人-巨木地圖計畫」，2011年來持續探索台灣山林，截至2016年尋獲941棵高逾65公尺巨木，實地探勘發現高逾70公尺巨木有8棵。

台灣巨木地圖去年12月在成大發表時，位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是當時實體測量台灣最高的樹。徐嘉君2020年看到這棵巨木，還很好奇台灣是否存在80公尺以上巨木，徐嘉君以為「桃山神木可能就是全台最高的樹」。

今年1月寒流來襲，團隊20人犧牲農曆春節年假，深入大安溪上游，只為尋找光達資料編號「55214」的台灣杉，7天跋山涉水，入夜後低溫下探至攝氏零下2度，但這一切都沒有白費，當樹齡約700歲至800歲、外號「大安溪倚天劍」巨木映入眼簾時，心頭雀躍消除全身疼乏，歡呼聲此起彼落。

徐嘉君表示，事先利用光達科技備妥941棵高逾65公尺巨木資料，資料顯示全台最高樹可能是「55214」，即使在高聳巨木群中，55214依舊是「鶴立雞群」，一眼就能看出。

當然，團隊還是得實測樹高，團員不畏艱辛，在強風下攀上樹頂；找到84.1公尺台灣巨木，讓團隊覺得一切努力都是值得的。

其實，在尋覓巨木過程中，登山路線有相當難度和危險性，大安溪倚天劍位處深山，路線包含溯溪與走斷崖，還有團員溯溪時被沖走一小段，走過斷崖時也難免腳軟無力，更有人被石塊砸傷手腕。

「找樹的人」團隊列出實勘8棵高逾70公尺巨木，分別是：2016年，台東縣延平鄉本野山，雙子星巨木，71.1公尺。2018年，丹大野生動物重要棲息環境，丹詩神木，72公尺。2019年，苗栗縣泰安鄉南坑溪，南坑溪巨木，72.9公尺。

2020年，桃山（雪霸國家公園及新竹林管處交界），桃山神木，79.1公尺。2021年，大雪山林道前段，西施巨木，73.7公尺。2022年，南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處的六順山卡阿郎溪，卡阿郎巨木，82公尺。

2022年，新竹縣尖石鄉塔克金溪，風之巨木behuy，75.9公尺。2023年，台中市大安溪，大安溪倚天劍，84.1公尺。

團隊 新竹 溯溪

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