女子不煙不酒！誤吞薑片卡喉嚨揭患食道癌 醫生指「1習慣」風險最高

不煙不酒一樣有機會患食道癌！台灣有名70歲女病人吃薑母鴨時誤吞薑片卡喉嚨求醫，事後感覺吞嚥不順，懷疑咽喉發炎，獲轉介到胃腸肝膽科，照胃鏡發現食道有塊約3厘米、佔管徑三分一的硬物，終確診食道的鱗狀上皮細胞癌。女病人本身不煙不酒，但平日愛喝熱湯，放涼一點喝都不行，冬天更是日日喝。醫生提醒常喝高溫飲品可引致食道癌，又分享兩項研究，原來患食道癌最高風險的因素，是「喝太快」。

台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在fb專頁分享病例，指早前經耳鼻喉科轉介1名70歲女病人，她兩周前吃薑母鴨誤吞薑片卡在喉嚨，雖即時用力咳出薑片，但事後每次吞嚥都感覺不順。女病人懷疑誤吞薑片造成咽喉發炎，但耳鼻喉科醫生檢查沒發現異常，便轉介到胃腸肝膽科。

錢醫生為女病人照胃鏡時，在食道入口處看到一塊不平整、約3厘米的凸起物，佔了管徑的三分一，認為很可能是惡性腫瘤，因為在切片時感覺到組織是「硬的」，硬的通常是癌細胞，化驗也證實是食道的鱗狀上皮細胞癌。

女病人本身不煙不酒，她透露自己愛喝熱湯，就算是放在枱上涼了點，她都習慣翻熱喝，冬天時幾乎每天都會燉湯熱喝。錢醫生提醒，喝湯其實沒問題，但不應該喝太熱或喝太快，高溫飲品有機會引致食道癌，又指2016年國際癌症研究組織（IARC）已經將高於攝氏65度的熱飲視作二級致癌物。

高溫食物會造成食道黏膜燙傷，不停燙傷又結痂會導致鱗狀上皮細胞癌。錢醫生明白溫熱的飲品好喝，不少病人也曾問「有沒有什麼比較具體的做法可以避免傷害？」。他分享1個2022年法國研究，選址東非進行，因為當地食道癌發生率非常高，共分析849名食道癌患者飲食習慣，得出5點：

1.喝非常熱的人，增加1.9倍風險。 2.趁熱喝的人（等待時間少於2分鐘），增加1.76倍風險。 3.喝得快的人，增加2.23倍的風險。 4.常燙到的人（一個月內6次以上），會增加1.9倍的風險。 5.如果以上習慣都有，就會增加4.6倍的風險。

有人會好奇喝熱飲時嘴巴沒燙到，為何食道還會受傷，錢醫生指早期已有研究，科學家在咖啡杯、口腔、舌頭上放溫度計，發現感覺不到「燙」是因為喝的速度「很快」。高溫未令口腔黏膜受傷就吞下去了，進入食道時仍能灼傷食道黏膜致癌。

從以上研究發現，其實「喝太快」的人風險最高，因此錢醫生建議喝熱飲時，應讓液體留在口腔久一點，感覺溫度不太燙再吞，以保護食道。

延伸閱讀：

長期腹痛鼻敏感做天灸改善病情 仁愛堂中醫提供三九冬灸｜附詳情

男子愛吃這2樣食物常肚痛 檢查揭患5處癌症 醫生警告6類人小心

文章授權轉載自《香港01》