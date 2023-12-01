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搶了嗎？台鐵元旦連假已賣19萬張車票 特定時段剩零星座位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局於今天零時起開放明年元旦連續假期訂票。本報資料照片
台鐵局於今天零時起開放明年元旦連續假期訂票。本報資料照片

台鐵局於今天零時起開放明年元旦連續假期（12月29日至2024年1月2日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9點，總計完成12萬2652筆、19萬1750張訂票，東部幹線、西部幹線及南迴線部分時段僅剩零星座位。

台鐵局表示，截至今天上午9點，東部幹線車票，台北往花蓮、台東方向12月29日中午12點後至12月30日下午4點以前，長途自強號僅餘零星座位；台東、花蓮往台北方向1月1日全天長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途亦有座位。

西部幹線車票預訂概況，台北往高雄方向12月29日下午2點後至12月30日上午11時前，長途自強號僅餘零星座位；高雄往台北方向1月1日全天長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途亦有座位。

南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向12月29日長途各時段自強號尚有座位，12月30日中午12點前長途自強號僅餘零星座位；台東往高雄方向1月1日上午9點以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途亦有座位。

另外，台鐵局表示，12月29日、30日及2024年1月1日4班東線實名制列車，將於12月2日零時起開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵局提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於12月3日上午9點重新釋出。

自強號 台鐵 元旦 連續假期

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