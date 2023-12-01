研究：高達87%市售檳榔檢出多種未核准農藥

嚼檳榔不僅增加罹患口腔癌風險，台灣檳癌防制聯盟今天發布一份研究結果指出，全台抽樣116件市售檳榔，高達87%檢出多種未核准農藥殘留，一級致癌物加農藥，嚴重危害健康。

檳榔是一級致癌物，嚼檳榔造成口腔癌的機率，為未嚼者的28倍。根據最新衛生福利部110年癌症登記報告，口腔癌發生年齡中位數為59歲，較全癌症年齡中位數（64歲）早，且男性口腔癌與食道癌標準化發生率，分別為女性的10.4倍與11.4倍。

很多人以為檳榔只要不加紅、白灰或其他配料，就不會致癌。台灣檳癌防制聯盟工作小組成員莊麗真今天在檳榔防制日記者會中指出，事實上檳榔子含有多項檳榔生物鹼，全是一級致癌物，不論包不包料，都會增加口腔癌風險。

除了檳榔子本身就會致癌，台灣檳癌防制聯盟今年與成功大學公共衛生研究所「健康問題解決與社會實踐」課程合作，在19個縣市抽樣市售檳榔嚼塊進行農藥殘留檢驗，共計116份樣本中，高達101件樣本驗出多種未核准用於檳榔與荖葉的農藥、不合格率約87%。

成功大學公共衛生研究所副教授王亮懿說明，檢出的殘留農藥中，前5名皆為未核准農藥，依序為陶斯松（63.3%）、加保扶（50.0%）、益達胺（50.0%）、克凡派（43.3%）、達滅芬（41.7%）。

且前3名都是惡名昭彰的農藥。王亮懿表示，陶斯松有強烈證據顯示與兒童過動、自閉症、智力下降有關，即將被禁用；加保扶被稱為老鷹中毒死亡元凶，至於益達胺則會導致蜜蜂慢性中毒，進而迷航，危及蜜蜂生態。

台灣檳癌防制聯盟高喊「一級致癌加農藥，健康生命害了了」口號，呼籲政府單位應正視檳榔嚼食帶來的無窮問題，提出具體對策與時間表，盡快訂定專法，積極管理檳榔危害，才能真正守護國民健康。