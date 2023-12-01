衛福部6新制上路！ 5癌藥醫材擴大給付 苯巴比妥復方製劑納四級管制

衛福部12月上路6項新制，其中健保署公布5項新藥、醫材擴大給付制度上路，包括冠狀心臟病、肺癌、頭頸癌等病友，預計每年1萬3246人受惠，花費健保逾12億元。日前因新北幼兒園餵藥案引發恐慌的苯巴比妥復方製劑，衛福部食藥署日前宣布將納為第四級管制藥品，今天正式生效。

健保署指出，參考國際相關指引中，針對冠狀動脈血管重建的建議，發生嚴重鈣化或纖維化病灶，使用「冠狀動脈斑塊切割氣球導管與旋磨切除系統」有助改善血管擴張過程，讓支架手術順利進行，故將其納入給付。預估每年1萬770人次受惠，挹注預算約1.86億點。

另外，十二指腸支架放置能幫助因中末期惡性腫瘤造成十二指腸及胃出口狹窄病人由口進食，維持身體營養及改善生活品質，提供醫師及病患以外科手術開刀腸胃繞道或腸造廔手術之外的選擇，故將「十二指腸支架系統」納入給付，預估每年約242人次受惠，挹注預算約1079萬點。

肺鱗癌尚無有效標靶藥物可用，且傳統化療成效有限，整體治療效果及存活落後其他型態肺癌。健保署擴增 pembrolizumab成分藥品用於轉移性或無法切除之復發性頭頸部鱗狀細胞癌及合併化療用於鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，預估1020人，年度藥費約7.78億元。

因傳統治療預後差、存活率低，健保署也擴增含atezolizumab成分藥品併化學治療用於「擴散期小細胞肺癌」，預估359人受惠，年度藥費約2.09億元。 另，擴增含 blinatumomab 成分藥品給付微量殘留病灶 （MRD）陽性B細胞前驅細胞的急性淋巴芽細胞白血病，預估每年18人受惠，年度藥費約0.57億元。

此外，食藥署將苯巴比妥及氯二氮平復方製劑正式納為第四級管制藥品。食藥署指出，因這二項製劑已被法務部列為毒品危害防制條例第四級毒品，為避免不當使用、危害民眾健康，故將其納管，以依法追蹤藥物流向。