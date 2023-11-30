新聞眼／重新看待醫學中心評鑑制 破「喬事」傳言

醫院評鑑長年被詬病紙上作業，因為努力四年不斷演練，最終仍難敵那「萬年不動」的醫學中心名單；一攤被醫界視為難以撼動的「死水」，如今出現「活水」契機。外傳台北慈濟醫院擠下萬芳醫院成為醫學中心，這本該是件歡喜的事，但衛福部未依慣例在醫策會評定當日公布結果，也讓「喬事」論述甚囂塵上。

醫界人員在台灣中屬菁英中的菁英，養成過程披荊斬棘，是人生常勝軍，但進入社會後，這場名為「醫院評鑑」的競賽，卻始終難以透過符合比賽規則而勝出。抽絲剝繭醫院評鑑真面目，許多項目都是政府情勒醫院付出心力的主要工具。

醫院評鑑項目的五大任務中，需配合國家衛生醫療政策，也要參與國際活動，該項目被視為「最強緊箍咒」，一句配合政策，項目五花八門，如疫情期間一個指令要求醫院配合施打疫苗，醫院就得快速挪出空間、人力完成指令，未落實，評鑑分數就此留白。

各家醫院努力配合政府政策，盼在評鑑中爭取好成績，甚至期待晉升醫學中心，但多年來，高牆始終難以跨越。七年前的評鑑，分數出爐後，排名在後的醫院，成績僅有分毫差距，一度引發爭議與不滿。衛福部為安撫醫院，創立「準醫學中心」，讓準醫學中心雖被要求做醫學中心的工作，健保給付金額依舊是區域醫院費用。

北慈自曝評鑑結果，讓醫界有重新看待評鑑制度，重拾活水機會。只是衛福部一改醫策會評定會議公布結果當天就該定案的慣例，拖了一段時間仍待衛福部最後定奪，令人擔心衛福部沒有面對真實成績的勇氣。