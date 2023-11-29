中捷事故釀1死10傷…運安會還原事故43秒 事實資料報告出爐

台中捷運今年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10人受傷。國家運輸安全調查委員會今發布事實資料報告，內容提到事故當天12點27分03秒塔式起重機桁架即侵入軌道，中間間隔43秒，列車仍於27分46秒以時速以43.7公里撞上桁架，完整調查報告草案預計明年5月完成。

運安會報告指出，事故當天，台中捷運豐樂公園站附近興富發建設興建的建築物頂樓，由宇球公司與嘉謜工程人員進行建築用塔式起重機的拆除作業。為使塔式起重機桁架根部與旋轉盤接合處的耳板保持平行狀態，現場人員指揮拆除機操作人員做旋轉拆除機的桁架作業，因拆除機桁架發生挫曲彎折，導致失去吊掛力量墜落。

運安會表示，事故當天12點27分03秒列車停靠豐樂公園站第2月台，此時塔式起重機桁架撞破台中捷運隔音牆並侵入軌道；27分10秒全車車門開啟，站務員走至月台上以確認旅客上下車情形；27分13秒車站保全人員聽到桁架撞擊聲響後轉身察看，並向值班站長通報；27分29秒該列車仍自豐樂公園站離站開往大慶站。

運安會指出，27分31秒時，車站保全人員於月台南端端牆處向隨車站務員舉手示意停車，隨車站務員看到車站保全人員舉手，但無法瞭解其意，站至車頭處察看才發現位於軌道區桁架，呼叫行控中心要求停車，但依通聯紀錄通話內容未完全，站務員便拿鑰匙欲按壓手動駕駛台內緊急煞車按鈕。

運安會表示，27分46秒該列車以時速43.7公里撞及侵入軌道之桁架後造成毀損；27分47秒一段桁架撞及4車廂右側9號車門致脫落後，擊中乘坐於運行方向左側8及9號車門間座位的乘客，再貫穿左側窗戶，該名乘客更被桁架推出車窗外並掉落至4車廂下方軌道區。

運安會指出，經調查此次事故可能防範作為中，緊急煞車按鈕預設自動駕駛模式時，駕駛台蓋板為關閉且上鎖，人員需先以鑰匙開啟手動駕駛台蓋板才能操作內部設備；當列車以自動駕駛模式運轉時，系統會將列車左右兩側車內車門釋放把手鎖定，因此列車於運轉時人員即無法操作車內車門釋放把手。

此外，若列車已運行於兩站之間，則會繼續行駛至下一站再停車，不會立即於兩站間停車；當月台門未關閉時，未進站列車無法進站，已停靠於月台列車則無法發車出站；緊急斷電箱1組位於月台中央的月台門就地控制盤箱內，該控制盤箱平常為上鎖狀態，另外2組未上鎖分別位於月台兩端牆門外管制區內，但端牆門需鑰匙才能開啟。

運安會表示，此事實資料報告為完整調查報告第一章，並作為第二章分析依據，目前預計有6項分析議題，包括拆除機桁架挫曲之應力分析及材料分析、塔式起重機拆除作業之安全操作及檢查程序、鄰近交通要衝之高空作業審查規定、行控中心告警呈現設計、異物入侵軌道之列車防護設備、緊急狀況之人員處置授權。

運安會指出，此案完整調查報告草案預計於明年5月完成，並提報委員會議審議通過後發布，盼能完整識別此案事故肇因，並提出適當改善建議，以防止類似事故再發生。