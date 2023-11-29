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染到黴漿菌「好似顆粒卡在喉」！毒理專家中招：戴口罩仍是必須
中國大陸黴漿菌疫情升溫，也引發國人關切。毒理專家招名威今(29)日在臉書PO文表示，他前陣子也中了黴漿菌，主要症狀為喉嚨乾癢，「好似顆粒卡在喉嚨」一樣，一直猛咳不停。讓他向民眾呼籲，雖然COVID-19疫情已過，建議到了公共場合還是要戴上口罩，可以減少很多不必要的傳染風險。
毒理專家招名威今日上午在臉書發文表示，前一段時間因為感染到黴漿菌，「為此人仰馬翻，就是一個讓你看起來好像沒有很嚴重，但沒事又會搞得喉嚨很乾，而且很癢，就感覺喉嚨有很多的小顆粒卡在那邊一樣，咳起來卻又會停不下來的樣子」。
他坦承，身為黴漿菌感染者，「最尷尬的就是上課上到一半，在眾目睽睽之下一直咳。」讓他發現，在下一節上課時，「前排的同學全部都跑到後面去了」。
招名威說，自己大概花了整整兩週的時間對付黴漿菌感染。第一週的主症狀是嚴重咳嗽，因為沒有使用抗生素，會有一點點的「夯夯感」，但體溫沒有超過37.5度，直到第二週才吃了抗生素逐漸好轉。
招名威解釋，黴漿菌的傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，容易好發在群聚生活的族群。他表示，若是使用抗生素治療，千萬不要自行停藥，多數感染者可自行痊癒，不需要抗生素治療，所以不用過度擔心抗藥性的問題。
招名威呼籲民眾，為減少被黴漿菌感染，建議在人多時還是把口罩戴上，可以減少很多不必要的傳染風險，「至少我會用這種方式保護自己」。
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