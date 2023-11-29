南投食用河豚中毒致死案 檢驗結果最快12月4日出爐

南投縣發生罕見食用河豚中毒致死案例，造成1死、8人身體不適。食藥署今天表示，已收到河豚肉食餘檢體，將比對DNA確認魚種及毒素，結果預計最快下週一出爐。

在南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪男25日晚間煮河豚肉邀鄰居友人聚餐，26日上午友人感覺身體不適，前往洪男住處探詢，進門發現洪男已倒臥在地無呼吸，參加聚餐8人則送醫治療無生命危險。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天在例行記者會中指出，南投縣衛生局已抽樣河豚肉食餘檢體。出席記者會的台北榮總職業醫學與臨床毒物部主治醫師何揚說明，河豚毒素屬於神經毒素，毒性約為氰化鈉的1000倍以上， 即便加熱後也無法將毒素破壞。

何揚指出，毒素主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中，通常於食用後10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時則甚至導致死亡，死亡率約為61%，目前無解毒劑。

除了河豚以外，何揚表示，國內過往經驗，部分來路不明的貝類、章魚如藍紋章魚、螺類如織紋螺，都有可能殘留河豚毒素，國外曾有報告，推測是食物鏈關係，一樣要小心。

至於是否比照日本河豚處理證照制，林金富重申，仍需收集各界討論，但台灣現階段皆未針對任何料理處理強制規定需取得證照，有鑑於河豚種類繁多，光靠肉眼不易辨識，建議餐飲業者不供應河豚，民眾避免捕捉及食用河豚，以免誤食。