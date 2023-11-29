快訊

傳余姓華僑出價2億美元喬柯文哲任副手 中投聲明澄清意外揭露本名

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

南投食用河豚中毒致死案 檢驗結果最快12月4日出爐

中央社／ 台北29日電
南投洪姓男子煮河豚與親友分享，未料自己吃肉中毒身亡，8人喝湯中毒送醫。聯合報系資料照、民眾提供
南投洪姓男子煮河豚與親友分享，未料自己吃肉中毒身亡，8人喝湯中毒送醫。聯合報系資料照、民眾提供

南投縣發生罕見食用河豚中毒致死案例，造成1死、8人身體不適。食藥署今天表示，已收到河豚肉食餘檢體，將比對DNA確認魚種及毒素，結果預計最快下週一出爐。

在南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪男25日晚間煮河豚肉邀鄰居友人聚餐，26日上午友人感覺身體不適，前往洪男住處探詢，進門發現洪男已倒臥在地無呼吸，參加聚餐8人則送醫治療無生命危險。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天在例行記者會中指出，南投縣衛生局已抽樣河豚肉食餘檢體。出席記者會的台北榮總職業醫學與臨床毒物部主治醫師何揚說明，河豚毒素屬於神經毒素，毒性約為氰化鈉的1000倍以上， 即便加熱後也無法將毒素破壞。

何揚指出，毒素主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中，通常於食用後10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時則甚至導致死亡，死亡率約為61%，目前無解毒劑。

除了河豚以外，何揚表示，國內過往經驗，部分來路不明的貝類、章魚如藍紋章魚、螺類如織紋螺，都有可能殘留河豚毒素，國外曾有報告，推測是食物鏈關係，一樣要小心。

至於是否比照日本河豚處理證照制，林金富重申，仍需收集各界討論，但台灣現階段皆未針對任何料理處理強制規定需取得證照，有鑑於河豚種類繁多，光靠肉眼不易辨識，建議餐飲業者不供應河豚，民眾避免捕捉及食用河豚，以免誤食。

河豚

延伸閱讀

不只河豚有毒！屏東曾有人吃「這類海產」住進加護病房

TGI FRIDAYS紐奧良辣味調味包檢出致癌農藥 逾450公斤全退運

料理河豚是否證照化？食藥署回應了

南投河豚中毒1死8送醫 食藥署出手：查貨源若違法將開罰

相關新聞

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

交通部今公布今年截至9月交通事故死傷，單月道路交通事故件數、受傷數均比去年同期增加，但死亡人數為連續3個月較去年同期下降...

他不舒服搭北捷坐博愛座 竟遭老人要求讓位還罵「沒教養」

民眾盧先生在Facebook發文，昨早搭乘北捷紅線上班，因為身體不舒服加上只剩博愛座就坐下，車輛才開一站，就碰到老夫妻上...

科學家藉由耳朵發出的「聲音」 實現另一種眼動追蹤

我們的耳朵在眼睛轉動時其實會發出聲音，現在美國杜克大學研究人員，成功藉由分析聲音來判斷視線方向。

「黑十字」護理荒緩解？專家：下一波大離職潮恐「這時」湧現

從今年初，護理荒議題便占據各大媒體版面，近日「黑十字運動」又有醫護上街頭。衛福部、教育部等行政單位端出許多政策回應，護理荒真解決了嗎？台灣護師醫療產業工會示警，護理離職潮又要來了。

今年已915名長者死於交通事故 交通部發3萬冊安全手冊給長者

鑑於銀髮族交通事故偏高，交通部今年編印3萬冊銀髮族交通安全手冊，以插圖融入銀髮族較常發生的交通事故因素，包含如何正確左轉...

環境部推路霸車通報網站 無牌廢車也能線上檢舉

過去無牌廢車占用僅能用電話通報處理，且無法查詢案件進度，根據統計，去年約有4500輛無牌廢車通報處理，環境部今表示，為減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。