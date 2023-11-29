曹佑寧「金馬紅毯出包」聲量狂飆！IG首發聲...女友王淨9字可愛鼓勵

image source:翻攝IG／（左）_ginglebellaaa、（右）tsaoyuning

文／姜雅馨

上週六（25日）第60屆金馬獎頒獎典禮於國父紀念館舉辦，首先登場的星光大道由楊千霈、曹佑寧主持，不過曹佑寧疑似太過緊張，在開場就發生忘記台詞偷看小抄、講話卡頓及中英文口齒不清的情況，甚至一度忘記遞麥克風給來賓說話，隔日（26日）他首度在個人IG發聲，女友王淨也特別留言鼓勵對方。

image source:《DailyView網路溫度計》新生代女星網路口碑排行（2023/08/26~2023/11/23）

▲曹佑寧位居網路溫度計的小鮮肉男星網路口碑排行榜第7名。

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曹佑寧金馬紅毯狂出包！偷看小抄、講話卡詞、麥克風忘遞來賓

曹佑寧主持第60屆金馬紅毯時，先是發生忘詞偷看小抄、講話卡頓、中英文口齒不清晰狀況，接著又忘記遞給嘉賓朱軒洋麥克風、愣住沒有主動向林志玲提問，讓楊千霈看不下去出聲提醒，「來，小曹，給他麥克風」、「小曹都看傻了呢，對，趕快來問問題」，機智化解尷尬場面。

眼見紅毯即將告一個段落，曹佑寧這次太過積極遞麥克風，導致沒有抓好距離，麥克風離金馬獎終身成就獎得主林青霞嘴巴太近，讓林青霞最終受不了動手阻止，並笑言「快塞到我嘴巴裡了」，楊千霈見狀也趕忙圓場，「不可以怠慢」。

▲第60屆金馬獎紅毯主持人曹佑寧為林青霞遞麥克風時拿太近，被當場制止「快塞到我嘴巴裡了」。

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曹佑寧首發文感謝金馬獎！女友王淨出面鼓勵：我們下次來練鼠來寶

雖然曹佑寧經紀人面對曹佑寧出包第一時間給予回應，「他知道自己在這方面還有很多不足跟需要學習的地方，能完成這麼艱鉅的任務很不容易，兩個小時說話的量大概比他整整一年會講的還要多很多了，所有的指教跟鼓勵都很感謝。」

曹佑寧本人事隔一日在IG上發文，「能夠參與金馬一甲子的榮耀時刻，感到非常榮幸。每分每秒發生的一切，都會是未來前進的力量。」對此女友王淨則在下方鼓勵曹佑寧，「我們下次來練鼠來寶」，曹佑寧也立馬回覆emoji符號，「鼠啊鼠」，可愛互動逗樂許多粉絲。

▲面對曹佑寧金馬紅毯主持凸槌，女友王淨留言鼓勵對方「我們下次來練習鼠來寶」。

image source:翻攝IG／tsaoyuning

曹佑寧霸氣認愛王淨、金馬紅毯主持成近一年聲量高峰

曹佑寧今年是許多媒體關注話題，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看曹佑寧近一個月聲量趨勢，2月22日曹佑寧面對記者提問，終於霸氣認愛王淨，大讚女方活潑大方，網友也紛紛獻上祝福，「認愛的動作真的很加分」、「這一對很配」、「恭喜，郎才女貌」、「哇！夠霸氣再次圈粉」，網路聲量累積1,376筆；11月25日曹佑寧因為主持金馬紅毯開場就秒失誤，儘管開場過10分鐘，語速和節奏仍沒有好好調整，讓網友無情吐槽，「我覺得小曹快要無法呼吸了」，網路聲量瞬間衝高至1,457筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月28日至2023年11月27日。