狂咳到吐！黴漿菌釀支氣管肺炎咳整晚 醫籲這兩招來防範

大陸黴漿菌疫情嚴峻，我國衛福部疾管署對此宣布「機場戒備」，兒科醫師則指，天氣變涼後，黴漿菌病童確實跟著增多，部分小病童併發支氣管肺炎，狂咳到吐、無法入睡，被收治住院，提醒黴漿菌無疫苗可預防，建議以勤洗手、出入公共場所戴口罩來防範。

高雄市立小港醫院副院長、兒科專科醫師洪志興表示，黴漿菌是介於細菌與病毒病原體，經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，臨床上收治感染黴漿菌的病童以學齡前幼童為主，甚至有看到年僅1歲的病例。

「就是狂咳。」洪志興表示，感染黴漿菌的病童，可能出現咳嗽、發燒、倦怠，尤其是咳嗽，會咳得非常兇，而且多是乾咳，尤其到夜晚氣溫較低時，咳得更厲害，家長形容「咳不停的」。

洪志興說，有些病童併發支氣管肺炎，咳到不能睡、咳到哭、咳到吐，部分有過敏病史的孩子，甚至誘發氣喘發作，連帶使照顧的家長整晚不能睡，全家都累癱。

洪志興說，黴漿菌病例在台灣地區一年四季都有，今年因疫情解封，免疫負債影響，加上天氣轉涼，感染黴漿菌病例跟著變多，「一直有看到病例」，部分病況較嚴重病童，從急診入院後，直接被收治住院。