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陸各年齡層驚爆7種病原體 醫曝國內「丘陵型」疫情現況

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，以國內流感疫情觀察，目前為「丘陵型」、「小山型」的緩步上升，民眾仍要多加注意。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影
林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，以國內流感疫情觀察，目前為「丘陵型」、「小山型」的緩步上升，民眾仍要多加注意。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影

大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿，包括流感、黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等正在流行。衛福部疾管署表示，大陸公布詳細北方流行病原體和年齡層，此波共達7種病原體流行，其中黴漿菌好發族群以兒童為主，成人則需注意流感及新冠疫情

依大陸公布資訊顯示，1至4歲幼童主要感染流感、鼻病毒；5至14歲為流感、黴漿菌、腺病毒；15至59歲為流感、鼻病毒、新冠病毒；60歲以上為流感、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒（非新冠）。

林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，大陸正流行7種病原體，其實台灣也「差不多」，包括流感、副流感、新冠及腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒等，總共也約有6、7種病毒正在流行。以流感疫情觀察，雖然感染人數沒有如「高山型」趨勢一樣出現高峰，但卻是屬於「丘陵型」、「小山型」的緩步上升，提醒民眾仍要多加注意，平時注意勤洗手、戴口罩

黃玉成說，為避免感染病毒、細菌，建議「生病的人進出公共場所時，一定要戴口罩」，避免病毒傳播；一般健康的人在開放空間或非人潮擁擠場所，可以選擇不戴口罩，但若是進入封閉空間或人潮擁擠、公共場所時，目前為自行選擇戴或不戴，若當有呼吸道症狀時仍應盡速就醫。

疾管署副署長羅一鈞說，大陸這次公布正在流行的7種病原體，顯示這是多年齡層、多病原體的流行疫情，且隨著天氣氣溫逐漸下降，預估大陸整體流行疫情會持續上升，疾管署將視大陸疫情走向，作為春節期間調整防疫措施的參考。

流感 疫情 口罩

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