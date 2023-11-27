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好市多盒裝蛤蜊竟有煙蒂...北市衛生局已到店稽查 業者回應了

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多食安再出包？近日有民眾於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉專貼文表示，11月8日在好市多購入2盒冷藏蛤蠣，其中1盒當天煮了雞湯，另一盒在11月21日拆開密封包裝加水吐沙時，意外發現盒內發現煙屁股和滿盒渣渣，但家中沒有抽菸人士，沒有料到會發生這樣的情況。「幸好這次放比較久特別有一顆顆拿起來確認狀況」，因此趕快來發文提醒大家料理前要多留意食材狀態。

針對民眾在冷藏蛤蠣商品中發現煙蒂的狀況，好市多回應，該會員已於11月22日前往賣場退貨退款，好市多也已立即通報該廠商進行了解。廠商回應，依據其工作管理流程，工作人員皆需進行著裝及清消後才能進入生產區域，蛤蠣的原物料及包材也會經過領料檢查，並進行清洗後再分裝，加上工作區域為低溫禁煙環境，異物留存的機率極低。客訴商品內的異物，經廠商研判，廠內並沒有與之相符或類似的物品。此款冷藏蛤蠣商品自2022年5月起開始於好市多販售，每月銷售過萬，目前未接獲其他類似案例，本次事件應為單一事件。由於商品已開封，較難判定異物落入的實際原因。但仍會加強供貨廠商之廠區作業人員的訓練，並於生產後逐盒查驗後再裝箱出貨。

好市多今年多次爆出食安問題，從年初的自有品牌冷凍莓果被A型肝炎病毒污染、進口乾酪產品驗出環氧乙烷，這次則是台灣合作廠商出包。好市多表示，若購買商品後發現任何問題，都希望會員們可以將商品帶回賣場，除了退貨退款保障會員權益之外，好市多也會與採購團隊、負責廠商一同協助釐清商品狀況。

針對此次事件，北市衛生局於今天下午3點已經前往內湖店賣場進行稽查，稽核結果皆正常，符合標準。之後衛生局會自行判定需不需要再到廠商端進行稽核。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自好市多官網
近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自好市多官網
近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
近日有民眾購買好市多冷藏蛤蠣，竟在盒內發現煙蒂。圖／摘自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 蛤蠣 衛生局

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