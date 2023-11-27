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今起陽光露臉 周四起北部再轉濕涼、陰雨天氣到周末

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
周四開始至周末將受另一波東北季風增強，且水氣也將增多影響下，北部及東半部將轉為陰雨天氣外，氣溫也會下滑轉涼。本報資料照片
周四開始至周末將受另一波東北季風增強，且水氣也將增多影響下，北部及東半部將轉為陰雨天氣外，氣溫也會下滑轉涼。本報資料照片

今晨平地低溫分布，由於北部及宜蘭地區雲量較多，低溫約16-18度，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，相對雲量較少及晴朗的花東縱谷及中南部，受到輻射冷卻作用影響，低溫反而較低、13-15度，很有涼感。

今天白天東北季風強度會有些減弱，且水氣也不多，林孝儒表示，因此迎風面的降雨將會較昨天更為零星外，北部及東北部亦有陽光露臉，高溫回升，約23-24度左右。中南部及花東地區則為晴時多雲天氣，高溫約26-31度。各地夜晚低溫變化不大仍有涼意，約16-18度。

林孝儒表示，預計明天又是東北季風南下影響的節奏，不過冷空氣幅度小，且並沒有挾帶太多的水氣，因此除了中南部及花東地區天氣持續維持晴時多雲外，北部及宜蘭地區可以晴或多雲的天氣，氣溫再較今天略降1-2度左右。

不過，林孝儒表示，西半部的空曠平地或近山郊區來說，輻射冷卻作用可能還是比較顯著，仍有機會探至13-15度。

他說，周三起東北季風又再度減弱，各地氣溫再有所回升，天氣相對都算是比較穩定。而周四開始至周末將受另一波東北季風增強，且水氣也將增多影響下，北部及東半部將轉為陰雨天氣外，氣溫也會下滑轉涼，而背風面的中南部影響依舊不大，仍可維持晴時多雲但日夜溫差較大的天氣型態。

林孝儒表示，周三前東北季風瞬息而至且環境偏乾，各地天氣還算穩定，沒有太多的天氣轉變；不過周四開始至周末受東北季風挾水氣持續影響，北部及東部回到較典型的東北季風天氣型態。而中南部留意日夜溫差變化情況。

東北季風 低溫

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