北部全天濕涼！未來1周天氣多變 周二乾冷空氣南下

今天持續受到東北季風影響，中央氣象署針對基隆北海岸及台北市山區發布大雨特報。天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，迎風面東北角與基隆北海岸降雨較明顯，一整天都是持續性的降雨，大台北其他地區也是偶有陣雨。

廖于霆表示，其他在西半部或花東地區，則是多雲或多雲時晴天氣為主，降雨機率不高。氣溫方面，北部東半部低溫19度左右，中南部低溫16-20度。高溫方面，北部東北部高溫21度左右，花東高溫24-26度，中南部高溫則是在26-28度。北部、東北部全天濕涼，中南部及花東日夜溫差大。

廖于霆說，明天起東北季風減弱，全台雲量變少，陽光露臉，白天高溫略回升1-2度。周二有股乾冷空氣南下，全台高溫又下降1-2度，低溫也降到15-16度。周二這波冷空氣來得快走得也快，周三各地氣溫又要回升。但到了周四，另一波東北季風增強，北部、東北部轉陰雨，其他地區維持晴時多雲，這波東北季風影響較久維持到下周末，各地低溫下探15度左右。

廖于霆表示，目前還沒有看到近期有強烈大陸冷氣團或寒流南下訊號，但最近感冒生病的人不少，未來一周天氣變化較頻繁，氣溫高高低低，中南部日夜溫差大，天氣環境容易感冒，需要多加留意自己身體健康。