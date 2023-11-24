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大陸呼吸道疫情嚴峻 羅一鈞憂心引發民眾擔憂

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疫病管制署副署長羅一鈞在臉書發文指出，大陸新聞醫院報導已經顯示當地醫院人滿為患、需要分流。本報資料照片
疫病管制署副署長羅一鈞在臉書發文指出，大陸新聞醫院報導已經顯示當地醫院人滿為患、需要分流。本報資料照片

大陸近期傳染病感染上升，尤其北方地區兒童肺炎上升趨勢廣受關注。疾管署副署長羅一鈞今日稍早在臉書發文，也引用新華社討論兒童呼吸道感染的議題，並整理4項重點，並表示當地疫情引發民眾擔憂。

羅一鈞指出，昨天世衛罕見發聲明呼籲中國給（呼吸道疾病增加及兒童聚集性肺炎）資料之後，新華社也出了一篇訪問衛健委的報導，標題是「兒童呼吸道感染患兒家庭關心問題」。該報導重點如下：

1. 承認近期不少地方兒童專科醫院人滿為患，需要分流就醫。

2. 承認有家長擔心社區醫院診療能力不足、延誤孩子病情，要求各地加強對基層醫療衛生機構的技術指導。

3. 承認目前大醫院等候時間長、交叉感染風險高，建議輕症兒童至基層院所就診。

4. 建議「超高熱或持續發熱超過三天、頻繁咳嗽影響正常生活、精神狀態不好甚至出現嗜睡、呼吸頻率增快或呼吸困難、頻繁嘔吐、皮疹、頭痛或抽搐」時，應「及時」帶孩子就醫。

羅一鈞貼文中引述世界衛生組織內容：「中國當局告知，在北京和遼寧，都未發現任何異常的或新型病原體，或者是不尋常的臨床表現，而是只有前面提過的，因多個已知病原體而導致呼吸道疾病普遍增加。」「中國進一步說明，呼吸道疾病增加並未造成病人數量超出醫院量能。」

羅一鈞表示，但新華社的報導卻已經顯示醫院人滿為患、需要分流，也引發台灣民眾擔憂了，會持續關注。

羅一鈞 肺炎 傳染病

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