全球臭蟲危機 北市萬華商旅也現蹤

臭蟲危害遍及法國、南韓、香港等地，有民眾日前入住北市萬華某商旅，發現床上與枕頭疑有臭蟲現蹤，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生看了照片，斬釘截地說，「是臭蟲沒錯」。

北市府21日執行聯合稽查，暫未發現臭蟲及蟲卵。市長蔣萬安昨說，環保局會盡快備好藥劑，高規格看待臭蟲問題；市府已通知各旅館加強清潔消毒，下周一討論防治，民眾可請市府病媒蚊防治隊協助處理。

北市聯醫中興院區皮膚科主任潘企岳說，臭蟲易鑽進衣服叮咬身體軀幹，症狀為大顆紅疹，非常癢，3至4顆呈線狀分布，症狀持續1到2周。若不慎遭叮咬，應求診皮膚科，以抗組織胺藥搭配藥膏止癢。

北市主任消保官楊麗萍說，業者提供的客房有蟲害等狀況，消費者可主張對價減免，有其他損害也能檢證求賠。雙方發生消費糾紛可向縣市政府提消費爭議申訴。

民眾在臉書社團貼出照片指出，入住某商旅2晚，發現床上和枕頭處有小蟲，比對網路發現可能是臭蟲，用夾鏈袋包好2隻活體，退房時交給櫃檯。

陳錦生說，臭蟲名為「床蝨」，因有臭腺才叫臭蟲，且有熱帶及溫帶之分，早年因瘧疾疫情，全台噴灑含DDT藥劑，熱帶臭蟲差不多滅絕了。1960年代全世界第一篇臭蟲對DDT產生抗藥性的報告就出自台灣，後來臭蟲漸少，溫帶臭蟲則是隨國民政府撤退來台，這次萬華出現的應為溫帶臭蟲。

衛生局科長張惠美說，稽查商旅有未提供從業人員體檢報告多項缺失，已限期改善，並衛教宣導床蝨防治，將擇期複查。

陳錦生說，台灣消毒劑用很多，國內臭蟲大流行的機率不高。國家蚊媒中心助研究員黃旌集說，臭蟲吸血維持生命，特徵為棕褐色、體型上下扁平、無翅膀，成蟲最大長0.4至0.5公分，吸飽血可達0.8公分。