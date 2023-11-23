台鐵人力短缺衝擊春節疏運？ 交通部掛保證「不減班」

台鐵局明年元旦轉型國營台鐵公司，工會擔憂掀起3000人離退潮，台鐵也預估可能有1300人優退離。對於是否衝擊明年春節疏運，交通部長王國材、台鐵局長杜微允諾，加速當前招募人力投入因應，會確保春節疏運順暢，不會減班。

時代力量立委陳椒華質詢時指出，台鐵公司掛牌在即，工會擔憂人力短缺。杜微答詢表示，台鐵已祭出各項因應措施，包括加速辦理鐵路特考人員招募訓練等，目前估公司化後，人力離退對明年春節疏運評估衝擊，不至於很大，屆時春節疏運不會減班。

王國材也表示，會確保台鐵春節疏運順暢。對於人力填補，杜微近幾個月在全台與台鐵同仁展開座談會，期許員工對台鐵公司化有信心，「留下來會比優退好」。