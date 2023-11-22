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電學專家中風10年 肉毒桿菌併磁刺激助復健治療

中央社／ 台北22日電

1名60多歲男性是電學專家，他10年前出血性腦中風，鬼門關前被救回，右手卻不再活動自如，幸好2年多前接受局部肉毒桿菌注射合併重複性經顱磁刺激，終能高高舉手、再次握拳。

據衛生福利部統計，腦中風是台灣死因第2，僅次於癌症。台灣35歲以上人口每年的腦中風新發生數約3萬人，三軍總醫院復健部主治醫師張正強今天下午記者會表示，腦部血管阻塞或破裂出血造成非創傷性腦神經損傷，約4成腦中風患者會出現肢體痙攣的症狀。

張正強說，腦中風患者的肢體痙攣表現樣態，常見是肩膀內縮或手部、腳部彎曲，上下肢無法伸展，移動困難，可能無法握筆、走路，甚至會因為持續性陣攣，肌肉牽張反射過度活躍，很多患者坐著、半夜睡覺都無法抑制激烈地抖腳，嚴重影響睡眠及日常活動功能。

常見肢體痙攣治療選擇，除了復健治療，還有口服抗痙攣藥物、肉毒桿菌素及外科手術等。張正強表示，肌肉鬆弛劑等口服藥耐受度差，嗜睡導致失去復健動力，局部肉毒桿菌素注射，除了醫美，還可用在中風復健，減低肌肉痙攣及疼痛，抗痙攣作用長達3至4個月。

張正強說，肉毒桿菌注射治療後，須配合不斷地接受誘發性復健運動治療，近年非侵入性的重複性經顱磁刺激，就像是加強大腦與四肢溝通橋樑，藉由電流透過感應線圈電生磁感應，產生磁脈衝打入大腦皮層，及磁生電感應出電流，直接刺激大腦神經元產生調節的作用。

等待肉毒桿菌素改善張力的黃金時間，藉由重複性經顱磁刺激，可調節大腦神經元活動。張正強形容，磁刺激感覺似「橡皮筋打頭」，如不適感太強，可調整劑量，治療後半小時至1小時內加入傳統復健治療，是成功關鍵。「很多患者剛打第1次，復健到一半就跑來說手突然可以動了。」

張正強表示，以三總為例，局部肉毒桿菌注射合併重複性經顱磁刺激執行2年多，約50例中風患者接受治療，因中樞神經系統損傷喪失的功能改善7到8成，但嚴重癲癇患者不建議使用磁刺激；肉毒桿菌健保為有條件給付，重複性經顱磁刺激只能自費，一組療程約新台幣數萬元。

腦中風 復健 肉毒桿菌

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