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機場防非洲豬瘟惹議？陳駿季：為國際客犧牲農業不值得

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
機場防非洲豬瘟惹議？農業部代理部長陳駿季今天表示，為了國際旅客而犧牲農業產業，這樣不值得。記者曾吉松／攝影
機場防非洲豬瘟惹議？農業部代理部長陳駿季今天表示，為了國際旅客而犧牲農業產業，這樣不值得。記者曾吉松／攝影

為了防堵非洲豬瘟，我國機場設立嚴格的非洲豬瘟手檢站，部分人士認為，桃園機場skytrax評比排名滑落，從2019年的13名變今年的82名，不該為豬農防疫，侵犯、影響國際旅客權益；農業部代理部長陳駿季今天表示，為了國際旅客而犧牲農業產業，這樣不值得。

立法院經濟委員會今天審查農業部預算解凍案；陳駿季今天表示，維護防止非洲豬瘟成為非疫區，全亞洲僅有日本與台灣沒有非洲豬瘟，這是我國付出相當的策略，這些措施是成功的。

陳駿季說，養豬產業產值800多億元，連帶相關產業產值超過1500億元左右，人口實際從事養豬有5000多場，權衡相關措施下，機場檢疫非常有效，攔阻國外可能的豬肉，外界說要仿照國外其他國家，但國外很多國家都已經淪陷了，因為這些國外豬肉若進來，也可能透過不同管道進到我國養豬場，還是認為這樣的邊境檢查、郵包檢驗必須要繼續執行，確保我國養豬產業安全，豬肉是我國最重要的蛋白質來源。

陳駿季表示，如果因為國外旅客增加檢查的人數，而犧牲農業產業，這樣不值得，農業部立場希望能夠維持目前的機場手檢措施。

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